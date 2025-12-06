Colapinto, sin ritmo: 19º en la última práctica libre de Abu Dabi y se viene la clasificación

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
El británico George Russell (Mercedes) dio la sorpresa en la práctica libre 3 del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, donde se quedó con el primer puesto y se metió entre los candidatos a dar pelea en la clasificación que será dentro de unas horas.
En la segunda posición terminó el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó en el tercero puesto.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) sigue sufriendo la falta de ritmo de su monoplaza y quedó 19°, solo por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull).
Sábado 6 de diciembre
Domingo 7 diciembre
El Gran Premio de Abu Dabi se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
