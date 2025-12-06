Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Colapinto, sin ritmo: 19º en la última práctica libre de Abu Dabi y se viene la clasificación

AFP

6 de Diciembre de 2025 | 07:45

El británico George Russell (Mercedes) dio la sorpresa en la práctica libre 3 del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, donde se quedó con el primer puesto y se metió entre los candidatos a dar pelea en la clasificación que será dentro de unas horas.

En la segunda posición terminó el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó en el tercero puesto.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) sigue sufriendo la falta de ritmo de su monoplaza y quedó 19°, solo por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull).

Cómo sigue el GP de Abu Dabi

Sábado 6 de diciembre

  • Clasificación -  11.00 a 12.00

Domingo 7 diciembre

  • Carrera - 10.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Abu Dabi

El Gran Premio de Abu Dabi se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles. 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

