¡Para agendar! Oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección Argentina en fase de grupos del Mundial 2026
6 de Diciembre de 2025 | 14:57

Tras el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina conoció las fechas, horas y sedes de sus tres partidos correspondientes al Grupo J. Los encuentros se disputarán en la región central de Estados Unidos, con horarios relativamente accesibles para el público argentino.

La vigente campeona del mundo enfrentará a Austria, Argelia y Jordania. Los horarios locales implican que los argentinos verán los partidos entre la tarde y la medianoche.

El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22hs (hora Argentina).

La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina).

Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23hs (hora Argentina).

El debut de Argentina contra Argelia se jugará en horario nocturno en el país, mientras que el partido clave contra Austria se disputará en la franja vespertina. La Selección cerrará su participación en la fase de grupos el sábado por la madrugada.

El camino de Argentina en el Mundial 2026

En caso de terminar como líder de su zona, la Albiceleste se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) con sede en Miami. Con ese escenario, el camino, en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Proyectando un cuartos de final, los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales.

 

