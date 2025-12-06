El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

Cami Homs celebró sus 30 años con una noche especial junto a sus amigas más cercanas y su hija Francesca. A pocos días de convertirse nuevamente en mamá, la influencer eligió recibir su nueva década en un clima tranquilo, cálido y lleno de afecto, con una reunión al aire libre en el jardín de su casa.

En lugar de optar por una fiesta grande, Cami organizó un encuentro reducido y cuidado hasta en los detalles. Preparó una cena bajo un entramado de luces que iluminaba una mesa larga decorada con flores y velas, creando un ambiente íntimo y muy acogedor. Las invitadas compartieron imágenes del festejo en redes, donde también se vio a Francesca acompañando a su mamá en este momento tan significativo.

La decoración fue uno de los puntos más destacados de la celebración. En el jardín se montó una estructura con guirnaldas luminosas que generaban un efecto similar a un “cielo estrellado”, transformando el espacio en un escenario perfecto para una noche de verano. La mesa, pensada para una comida relajada pero elegante, tenía arreglos florales en tonos suaves, vajilla rústica y pequeñas velas distribuidas a lo largo del centro.

El grupo de amigas se mostró feliz de acompañarla y posó con ella en varias fotos que rápidamente se difundieron en las redes. Entre risas, abrazos y una torta con forma de corazón decorada con frutillas, Cami sopló las velitas junto a su hija. Después, hubo música, aplausos y un momento divertido en el que la cumpleañera se subió a una silla para cantar, generando la ovación de todas.

Para la ocasión, Cami eligió un look que resaltó su pancita y reafirmó su estilo delicado, fresco y elegante. Llevó un vestido largo con estampa floral y una abertura frontal amplia, ideal para mostrar su embarazo sin perder comodidad. Los tonos azules y violetas del diseño acompañaban la estética de todo el festejo y combinaban a la perfección con el entorno iluminado.

El estilismo se completó con el pelo suelto y ondas naturales que le dieron un toque bohemio. El maquillaje, radiante y luminoso, estuvo centrado en una piel con acabado glow, mejillas suavemente bronceadas y ojos realzados con sombras cálidas y un delineado sutil. Los labios nude rosados aportaron frescura y armonía al look general.

A pocas semanas de la llegada de Aitana, su primera hija junto a José Sosa, Cami Homs atraviesa un momento pleno y lo reflejó en una celebración íntima, emotiva y marcada por la cercanía de sus afectos.