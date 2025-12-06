Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo en EL DIA | Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto

Deportes

La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV
6 de Diciembre de 2025 | 08:17

Escuchar esta nota

Fórmula 1

07:30 GP de Abu Dhabi: Práctica 3 DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
11:00 GP de Abu Dhabi: Clasificación DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS

Premier League

09:30 Aston Villa │ Arsenal DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Manchester City │ Sunderland DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Bournemouth │ Chelsea DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Everton │ Nottingham Forest DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Newcastle │ Burnley DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Tottenham Hotspur │ Brentford DISNEY + PREMIUM ESPN
14:30 Leeds │ Liverpool DISNEY + PREMIUM ESPN

Serie A de Italia

11:00 Sassuolo │ Fiorentina DISNEY + PREMIUM ESPN
14:00 Inter │ Como DISNEY + PREMIUM ESPN Bundesliga de Alemania
11:30 Augsburg │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 FC Koln │ St. Pauli DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 Heidenheim 1846 │ Freiburg DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 Wolfsburg │ Union Berlin DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 Stuttgart │ Bayern Munich DISNEY + PREMIUM ESPN 2
14:30 RB Leipzig │ Eintracht Frankfurt DISNEY + PREMIUM ESPN 3

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto, sin ritmo: 19º en la última práctica libre de Abu Dabi y se viene la clasificación

LE PUEDE INTERESAR

Clásico histórico: contado por sus protagonistas

Liga de España

12:00 Alavés │ Real Sociedad DISNEY + PREMIUM ESPN 3
14:30 Betis │ Barcelona DISNEY + PREMIUM ESPN

17:00 Athletic Bilbao │ Atlético Madrid DISNEY + PREMIUM ESPN

Ligue 1 de Francia

13:00 Nantes │ Lens DISNEY + PREMIUM ESPN
15:00 Toulouse │ Estrasburgo DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 PSG │ Rennes DISNEY + PREMIUM ESPN 2 

Primera B Metropolitana

17:00 Semifinal Ida: Armenio │ Argentino de Merlo TYC SPORTS 

Reducido - Primera B Metropolitana

17:00 Semifinal Ida: Acassuso │ Real Pilar DSPORTS / DGO

Boxeo de Primera

22:00 M. Veron │ L. Ubiedo TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
22:00 A. Quintana │ W. Quiroga TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY 

Liga Nacional

11:30 Boca │ Argentino de Junín TYC SPORTS 

Eredivisie de Países Bajos

12:30 SC Heerenveen │ PSV DISNEY + PREMIUM ESPN 4
14:30 Fortuna Sittard │ Ajax DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Feyenoord │ PEC Zwolle DISNEY + PREMIUMESPN 4 ESPN 

Knockout

16:30 Rafael Acosta │ Franck Urquiaga DISNEY + PREMIUM ESPN 3
22:00 Isaac Cru │ Lamonth Roach Jr DISNEY + PREMIUM ESPN

UFC

20:00 Preliminares: Merab Dvalishvili │ Petr Yan FOX SPORTS 3 Bundesliga 2
09:00 Paderborn 07 │ Elversberg FOX SPORTS 2
16:30 Darmstadt 98 │ Karlsruher FOX SPORTS

EFL Championship

09:20 Derby County │ Leicester City DISNEY + PREMIUM ESPN 
12:00 Bristol City │ Millwall DISNEY + PREMIUM ESPN 

Segunda división de España

13:00 Andorra │ Almería DSPORTS / DGO
14:30 Real Sociedad B │ Sporting Gijón DSPORTS / DGO Mundial de Handball Femenino
07:00 Croacia │ Uruguay DSPORTS 2 / DGO

14:00 Argentina │ Francia DSPORTS 2 / DGO TYC SPORTS 2 TYC SPORTS PLAY 

Superliga Inglesa Femenina

09:00 Arsenal │ Liverpool DISNEY + PREMIUM ESPN 4

World Rugby Sevens Series

10:00 Fecha 2: Capetown FOX SPORTS 3
13:30 Fecha 2: Capetown FOX SPORTS 3 Ultimate Tenis Showdown
10:00 Sesión Tarde: Partido 1 DSPORTS 2 / DGO
11:00 Sesión Tarde: Partido 2 DSPORTS 2 / DGO
12:00 Sesión Tarde: Partido 3 DSPORTS 2 / DGO
13:00 Sesión Tarde: Partido 4 DSPORTS 2 / DGO
15:15 Sesión Noche: Partido 1 DSPORTS 2 / DGO
16:15 Sesión Noche: Partido 2 DSPORTS 2 / DGO
17:15 Sesión Noche: Partido 3 DSPORTS 2 / DGO
18:15 Sesión Noche: Partido 4 DSPORTS 2 / DGO

Superliga de Turquía

14:00 Istanbul Basaksehir │ Fenerbahce FOX SPORTS

Liga Argentina de Vóley

15:00 River Plate │ Vélez FOX SPORTS 2
18:00 Monteros │ Ciudad FOX SPORTS 2

21:00 Defensores de Banfield │ UPCN FOX SPORTS 2

Abierto de Palermo

16:30 Final DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino

17:10 Semifinal: Defensor Sporting Ferro DSPORTS + / DGO

19:40 Semifinal: Regatas │ Olimpia Kings DSPORTS + / DGO

FIH World Cup Jr Femenino

20:00 Argentina │ Gales DISNEY + PREMIUM ESPN 2

UFC 323 

20:00 Preliminares DISNEY + PREMIUM ESPN

Boxeo

22:00 Díaz │ Patrón TYC SPORTS

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026

VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"

Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Qué pasa entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, ¿crisis?
+ Leidas

En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Estudiantes perfila el once con un solo cambio

La arenga de Verón en la previa al clásico platense

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich

Clásico histórico: contado por sus protagonistas
Últimas noticias de Deportes

Colapinto, sin ritmo: 19º en la última práctica libre de Abu Dabi y se viene la clasificación

Clásico histórico: contado por sus protagonistas

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

El plantel levantó el paro y se enfocó en el clásico
Espectáculos
Cachitas Now!: un hola para decir adiós
“300 milímetros”: el recuerdo hecho cuerpo de una tragedia bajo el agua
¿Le dirá algo lindo? Quién es la nueva novia de Alberto Fernández
Laurita Fernández cortó por lo sano: llamó a la novia de Occhiato para aclararle los tantos
Beto Casella trató de tibia y poco ambiciosa a Edith Hermida: “Yo no quiero esa comodidad”
La Ciudad
Susto y problemas con el tránsito en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 6 de diciembre
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Fin de semana con nubosidad variable y temperaturas templadas en La Plata
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
Policiales
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro
Investigan un ataque armado en Los Hornos
Política y Economía
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa
La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla