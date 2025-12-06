La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
Susto y problemas con el tránsito en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme
Colapinto, sin ritmo: 19º en la última práctica libre de Abu Dabi y se viene la clasificación
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
Fin de semana con nubosidad variable y temperaturas templadas en La Plata
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Protesta y escrache frente a un nuevo comercio gastronómico en La Plata
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 6 de diciembre
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Entregaron computadoras reparadas en una cárcel de La Plata para nueve entidades educativas
Llegó el día para la primera Fiesta de la Frutilla platense en Meridiano V
Fórmula 1
07:30 GP de Abu Dhabi: Práctica 3 DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
11:00 GP de Abu Dhabi: Clasificación DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
Premier League
09:30 Aston Villa │ Arsenal DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Manchester City │ Sunderland DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Bournemouth │ Chelsea DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Everton │ Nottingham Forest DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Newcastle │ Burnley DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Tottenham Hotspur │ Brentford DISNEY + PREMIUM ESPN
14:30 Leeds │ Liverpool DISNEY + PREMIUM ESPN
Serie A de Italia
11:00 Sassuolo │ Fiorentina DISNEY + PREMIUM ESPN
14:00 Inter │ Como DISNEY + PREMIUM ESPN Bundesliga de Alemania
11:30 Augsburg │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 FC Koln │ St. Pauli DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 Heidenheim 1846 │ Freiburg DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 Wolfsburg │ Union Berlin DISNEY + PREMIUM ESPN
11:30 Stuttgart │ Bayern Munich DISNEY + PREMIUM ESPN 2
14:30 RB Leipzig │ Eintracht Frankfurt DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Colapinto, sin ritmo: 19º en la última práctica libre de Abu Dabi y se viene la clasificación
Clásico histórico: contado por sus protagonistas
Liga de España
12:00 Alavés │ Real Sociedad DISNEY + PREMIUM ESPN 3
14:30 Betis │ Barcelona DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Athletic Bilbao │ Atlético Madrid DISNEY + PREMIUM ESPN
Ligue 1 de Francia
13:00 Nantes │ Lens DISNEY + PREMIUM ESPN
15:00 Toulouse │ Estrasburgo DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 PSG │ Rennes DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Primera B Metropolitana
17:00 Semifinal Ida: Armenio │ Argentino de Merlo TYC SPORTS
Reducido - Primera B Metropolitana
17:00 Semifinal Ida: Acassuso │ Real Pilar DSPORTS / DGO
Boxeo de Primera
22:00 M. Veron │ L. Ubiedo TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
22:00 A. Quintana │ W. Quiroga TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
Liga Nacional
11:30 Boca │ Argentino de Junín TYC SPORTS
Eredivisie de Países Bajos
12:30 SC Heerenveen │ PSV DISNEY + PREMIUM ESPN 4
14:30 Fortuna Sittard │ Ajax DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Feyenoord │ PEC Zwolle DISNEY + PREMIUMESPN 4 ESPN
Knockout
16:30 Rafael Acosta │ Franck Urquiaga DISNEY + PREMIUM ESPN 3
22:00 Isaac Cru │ Lamonth Roach Jr DISNEY + PREMIUM ESPN
UFC
20:00 Preliminares: Merab Dvalishvili │ Petr Yan FOX SPORTS 3 Bundesliga 2
09:00 Paderborn 07 │ Elversberg FOX SPORTS 2
16:30 Darmstadt 98 │ Karlsruher FOX SPORTS
EFL Championship
09:20 Derby County │ Leicester City DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Bristol City │ Millwall DISNEY + PREMIUM ESPN
Segunda división de España
13:00 Andorra │ Almería DSPORTS / DGO
14:30 Real Sociedad B │ Sporting Gijón DSPORTS / DGO Mundial de Handball Femenino
07:00 Croacia │ Uruguay DSPORTS 2 / DGO
14:00 Argentina │ Francia DSPORTS 2 / DGO TYC SPORTS 2 TYC SPORTS PLAY
Superliga Inglesa Femenina
09:00 Arsenal │ Liverpool DISNEY + PREMIUM ESPN 4
World Rugby Sevens Series
10:00 Fecha 2: Capetown FOX SPORTS 3
13:30 Fecha 2: Capetown FOX SPORTS 3 Ultimate Tenis Showdown
10:00 Sesión Tarde: Partido 1 DSPORTS 2 / DGO
11:00 Sesión Tarde: Partido 2 DSPORTS 2 / DGO
12:00 Sesión Tarde: Partido 3 DSPORTS 2 / DGO
13:00 Sesión Tarde: Partido 4 DSPORTS 2 / DGO
15:15 Sesión Noche: Partido 1 DSPORTS 2 / DGO
16:15 Sesión Noche: Partido 2 DSPORTS 2 / DGO
17:15 Sesión Noche: Partido 3 DSPORTS 2 / DGO
18:15 Sesión Noche: Partido 4 DSPORTS 2 / DGO
Superliga de Turquía
14:00 Istanbul Basaksehir │ Fenerbahce FOX SPORTS
Liga Argentina de Vóley
15:00 River Plate │ Vélez FOX SPORTS 2
18:00 Monteros │ Ciudad FOX SPORTS 2
21:00 Defensores de Banfield │ UPCN FOX SPORTS 2
Abierto de Palermo
16:30 Final DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino
17:10 Semifinal: Defensor Sporting Ferro DSPORTS + / DGO
19:40 Semifinal: Regatas │ Olimpia Kings DSPORTS + / DGO
FIH World Cup Jr Femenino
20:00 Argentina │ Gales DISNEY + PREMIUM ESPN 2
UFC 323
20:00 Preliminares DISNEY + PREMIUM ESPN
Boxeo
22:00 Díaz │ Patrón TYC SPORTS
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
