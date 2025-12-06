¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas
Protesta y escrache frente a un nuevo comercio gastronómico en La Plata
Choque frente a la Comisaría Octava de La Plata: un policía motorizado hospitalizado tras colisionar contra un auto
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
Susto y problemas con el tránsito en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme
Colapinto, lento en la clasificación, largará 20º en el Gran Premio de Abu Dabi
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
Fin de semana con nubosidad variable y temperaturas templadas en La Plata
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 6 de diciembre
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Entregaron computadoras reparadas en una cárcel de La Plata para nueve entidades educativas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se registran más de 2 mil vehículos por hora en el peaje de Samborombón. Hay importantes demoras en el corredor.
Escuchar esta nota
El fin de semana largo dio su puntapié inicial con un intenso movimiento a la Costa Atlántica, registrándose un caudal significativo de vehículos en las principales vías de acceso. Miles de conductores comenzaron a salir del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la madrugada de hoy rumbo a los destinos turísticos, generando demoras en el corredor atlántico.
Este desplazamiento marca el inicio de lo que se perfila como un importante éxodo turístico. El caudal sostenido de autos en dirección a las playas se hizo notorio, especialmente en puntos neurálgicos de la Autovía 2.
Los datos de circulación confirmaron la magnitud del fenómeno: "Se registran más de 2 mil vehículos por hora en el peaje de Samborombón", informaron las fuentes pertinentes. Esta cifra revela una alta afluencia, aunque se espera que el flujo alcance su punto más alto con el correr de las horas, especialmente al mediodía.
A pesar del alto tránsito, la situación en las rutas no alcanzó los picos extremos de otros fines de semana largos, donde se llegó a observar una circulación superior.
En paralelo, los operadores del sector turístico mostraron optimismo ante el movimiento, aunque con cautela en sus proyecciones. "Los operadores turísticos mostraron altas expectativas de concurrencia aunque menor a la del último feriado de noviembre", se consignó sobre la perspectiva del sector. Las medidas de restricción al tránsito pesado se implementaron por Vialidad bonaerense para intentar aliviar la circulación y mejorar la seguridad vial, una estrategia recurrente en fechas con desplazamiento masivo para evitar la superposición de vehículos de gran porte con autos particulares. Se espera que las demoras se mantengan y aumenten a medida que avance la jornada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí