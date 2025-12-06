Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo

El fin de semana largo dio su puntapié inicial con un intenso movimiento a la Costa Atlántica, registrándose un caudal significativo de vehículos en las principales vías de acceso. Miles de conductores comenzaron a salir del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la madrugada de hoy rumbo a los destinos turísticos, generando demoras en el corredor atlántico.

Este desplazamiento marca el inicio de lo que se perfila como un importante éxodo turístico. El caudal sostenido de autos en dirección a las playas se hizo notorio, especialmente en puntos neurálgicos de la Autovía 2.

Los datos de circulación confirmaron la magnitud del fenómeno: "Se registran más de 2 mil vehículos por hora en el peaje de Samborombón", informaron las fuentes pertinentes. Esta cifra revela una alta afluencia, aunque se espera que el flujo alcance su punto más alto con el correr de las horas, especialmente al mediodía.

A pesar del alto tránsito, la situación en las rutas no alcanzó los picos extremos de otros fines de semana largos, donde se llegó a observar una circulación superior.

En paralelo, los operadores del sector turístico mostraron optimismo ante el movimiento, aunque con cautela en sus proyecciones. "Los operadores turísticos mostraron altas expectativas de concurrencia aunque menor a la del último feriado de noviembre", se consignó sobre la perspectiva del sector. Las medidas de restricción al tránsito pesado se implementaron por Vialidad bonaerense para intentar aliviar la circulación y mejorar la seguridad vial, una estrategia recurrente en fechas con desplazamiento masivo para evitar la superposición de vehículos de gran porte con autos particulares. Se espera que las demoras se mantengan y aumenten a medida que avance la jornada.