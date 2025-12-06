Un grave accidente de tránsito ocurrió hoy al mediodía en la localidad de Villa Elvira de La Plata, justo frente a la Comisaría Seccional Octava. Un efectivo de la policía motorizada resultó herido luego de colisionar con un vehículo particular en circunstancias que aún son materia de investigación.

El siniestro tuvo lugar en el cruce de la avenida 7 y la calle 74, justo al frente de donde se ubica la dependencia policial, interrumpiendo abruptamente el tránsito vehicular en la zona.

A raíz del fuerte impacto, el oficial motorizado quedó tendido en el asfalto. El personal policial de la propia comisaría brindó asistencia de inmediato y se solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Rápidamente, una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) se presentó en el lugar.

En tanto, los paramédicos inmovilizaron y asistieron al policía herido en el lugar, antes de trasladarlo a un centro de salud cercano para recibir atención médica más exhaustiva y evaluar la gravedad de sus lesiones. Según testigos, el conductor del automóvil particular resultó ileso y permaneció en el sitio prestando declaración.

Debido a la presencia de los vehículos siniestrados, el trabajo del personal de emergencias y la posterior intervención de los peritos, la circulación vehicular en el sector fue completamente cortada. Se implementaron desvíos para ordenar el flujo de tránsito y evitar mayores complicaciones.

En la imagen capturada en el lugar, se observa el momento en que varios agentes y civiles, incluyendo personal que parece ser de tránsito, asisten al policía caído sobre la calzada, con la patrulla y la dependencia policial de fondo.

Por último, la justicia ha iniciado una causa caratulada preliminarmente como "Lesiones Culposas" para determinar las circunstancias exactas del choque y establecer responsabilidades. Se esperan los resultados de las pericias de tránsito y la declaración de testigos para esclarecer cómo se produjo la colisión.