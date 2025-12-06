¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas
Protesta y escrache frente a un nuevo comercio gastronómico en La Plata
Fuerte choque frente a la Comisaría Octava de La Plata: un policía motorizado hospitalizado tras colisionar contra un auto
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
Susto y problemas con el tránsito en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme
Colapinto, lento en la clasificación, largará 20º en el Gran Premio de Abu Dabi
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
Fin de semana con nubosidad variable y temperaturas templadas en La Plata
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 6 de diciembre
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Entregaron computadoras reparadas en una cárcel de La Plata para nueve entidades educativas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un grave accidente de tránsito ocurrió hoy al mediodía en la localidad de Villa Elvira de La Plata, justo frente a la Comisaría Seccional Octava. Un efectivo de la policía motorizada resultó herido luego de colisionar con un vehículo particular en circunstancias que aún son materia de investigación.
El siniestro tuvo lugar en el cruce de la avenida 7 y la calle 74, justo al frente de donde se ubica la dependencia policial, interrumpiendo abruptamente el tránsito vehicular en la zona.
A raíz del fuerte impacto, el oficial motorizado quedó tendido en el asfalto. El personal policial de la propia comisaría brindó asistencia de inmediato y se solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Rápidamente, una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) se presentó en el lugar.
En tanto, los paramédicos inmovilizaron y asistieron al policía herido en el lugar, antes de trasladarlo a un centro de salud cercano para recibir atención médica más exhaustiva y evaluar la gravedad de sus lesiones. Según testigos, el conductor del automóvil particular resultó ileso y permaneció en el sitio prestando declaración.
Debido a la presencia de los vehículos siniestrados, el trabajo del personal de emergencias y la posterior intervención de los peritos, la circulación vehicular en el sector fue completamente cortada. Se implementaron desvíos para ordenar el flujo de tránsito y evitar mayores complicaciones.
En la imagen capturada en el lugar, se observa el momento en que varios agentes y civiles, incluyendo personal que parece ser de tránsito, asisten al policía caído sobre la calzada, con la patrulla y la dependencia policial de fondo.
Por último, la justicia ha iniciado una causa caratulada preliminarmente como "Lesiones Culposas" para determinar las circunstancias exactas del choque y establecer responsabilidades. Se esperan los resultados de las pericias de tránsito y la declaración de testigos para esclarecer cómo se produjo la colisión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí