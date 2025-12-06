Susto y problemas con el tránsito en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme

El tránsito en Plaza Italia presentaba inconvenientes en las primeras horas de este sábado a causa del desprendimiento de un gajo de uno de los enormes árboles de ese espacio verde, ubicado entre 7 y 44.

El incidente afectaba la curva de entrada hacia calle 8, ya que la rama, de grandes proporciones, ocupaba al menos la mitad de la calzada. Por ese motivo, los conductores debían transitar con sumo cuidado.

Por el momento, se desconocen las causas del desprendimiento, pero lo más importante es que no hubo que lamentar heridos.

En el transcurso de la mañana se esperaba que comenzaran las tareas de troceo y remoción de la gigantesca rama a fin de liberar la calzada vehicular y evitar mayores inconvenientes en un espacio de gran flujo de vecinos.