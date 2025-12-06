Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Doctrina Monroe en América Latina

6 de Diciembre de 2025 | 02:05
Redacción AFP

El gobierno de Donald Trump publicó su nueva estrategia de seguridad nacional, un documento muy esperado que cambia drásticamente las prioridades de Estados Unidos.

Uno de los elementos principales es el denominado “Corolario Trump” de la doctrina Monroe de 1823, según la cual América Latina queda fuera del alcance de potencias extranjeras, ya sea europeas o asiáticas.

América Latina.- El documento afirma que Trump está reviviendo la Doctrina Monroe del siglo XIX, cuando Estados Unidos consolidó su hegemonía frente a los europeos en América Latina, a la que consideraba su “patio trasero”. En lo que llama la aplicación de un “Corolario Trump” a la doctrina, Estados Unidos buscaría acceso a recursos y ubicaciones estratégicas en América Latina y aseguraría que los países sean “razonablemente estables y bien gobernados para prevenir y desalentar la migración masiva” hacia su territorio.

Aludiendo a China, la estrategia dice que Estados Unidos “negará a competidores de fuera del hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales”.

Europa.- La nueva estrategia dedica a Europa un lenguaje severo y respalda la idea de que el continente enfrenta una desaparición de su “civilización”. El documento respalda una visión promovida por grupos de extrema derecha. Llama a “cultivar la resistencia” dentro de Europa respecto a la “trayectoria actual” del continente. Los principales problemas son las acciones de la Unión Europa y “otros organismos trasnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente”, afirma el gobierno de Trump.

“Si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos”, agrega.

También afirma que es “plausible” que “en pocas décadas, ciertos miembros de la OTAN se conviertan mayoritariamente en no europeos”. Ante esa perspectiva, “queda abierta la pregunta de si verán su lugar en el mundo, o su alianza con Estados Unidos, de la misma manera que aquellos que firmaron la carta” de la alianza militar transatlántica.

El documento también afirma que Estados Unidos debería centrarse en “poner fin a la percepción, y prevenir la realidad, de la OTAN como una alianza en perpetua expansión”.

Asia.- Después de décadas en las que Estados Unidos ha puesto el foco en el ascenso de China, la estrategia describe al gigante asiático como un competidor, pero se centra principalmente en la economía.

“Reequilibraremos la relación económica de Estados Unidos con China, priorizando la reciprocidad y la equidad para restaurar la independencia económica estadounidense”, dice.

Sobre Taiwán, isla de régimen democrático que Pekín reclama como propia, el documento reitera los llamados de Estados Unidos a mantener el statu quo. Pero insta a los aliados Japón y Corea del Sur a contribuir más para garantizar la defensa de Taiwán.

El documento expresa entusiasmo por el refuerzo de los lazos con India, que ha sido cortejada por sucesivos presidentes estadounidenses pero ha tenido fricciones con Trump.

La estrategia llama a Estados Unidos a alentar a Nueva Delhi, históricamente no alineada pero que tiene relaciones tensas con China, “a contribuir con la seguridad del Indo-Pacífico”.

Medio Oriente y África.- El Medio Oriente ha dominado durante mucho tiempo la política exterior de Estados Unidos, pero el documento, al igual que los de gobiernos anteriores, pide menos énfasis.

Afirma que la creciente autonomía energética significa que Estados Unidos no dependerá tanto del petróleo del Golfo Pérsico, y señala el debilitamiento de Irán en ataques de Estados Unidos e Israel.

La estrategia dice relativamente poco sobre Israel, durante mucho tiempo una prioridad para Estados Unidos, y se limita a afirmar que es importante para Washington que el país esté “seguro”.

Sobre África, pide una transición de un paradigma de ayuda extranjera a uno de inversión que permita aprovechar los recursos naturales y el “potencial económico latente” del continente.

 

