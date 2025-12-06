Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas

La Plata vivirá hoy y el domingo dos jornadas a pura música de la mano de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, que vuelve a presentarse en el Estadio "Diego Armando Maradona". Desde anoche, ya se registraba la presencia de algunos fanáticos que llegaron con anticipación para la nueva celebración de la "misa ricotera".

Mientras tanto, en la mañana de este sábado, se dio rienda suelta al operativo de seguridad. Según pudo averiguar EL DIA, tanto la Avenida 19 como la Avenida 25 en el tramo de Tolosa, se encuentran valladas y cerradas con paneles que durante la semana permanecieron emplazados en las ramblas luego del recital que el sábado pasado brindó La Mona Jiménez.

Como suele ocurrir en estos eventos multitudinarios, se esperaban restricciones del tránsito sobre la calle 33 y la calle 26 para facilitar el ordenamiento del público y los accesos a los distintos sectores del estadio.

En este sentido, se montaron desvíos de tránsito que modificarán los recorridos habituales de los vecinos y del transporte público.

Por otro lado, la Autopista, el principal acceso a la Ciudad, le puso color al traslado de los ricoteros con frases del Indio Solari en las pantallas electrónicas.

Desde Aubasa se indicó que los mensajes son "para acompañar a los usuarios en su viaje a los shows que los Fundamentalistas del Aire Acondicionado brindarán este fin de semana en La Plata".

Sábado con show agotado

La banda informó que el show de este sábado está agotado y no se venderán localidades en puerta. "Les pedimos por favor que no se acerquen sin entrada a los alrededores del estadio para poder garantizar la seguridad de todos", se indicó. No obstante, "para el domingo aún hay tickets en TuEntrada y Puntos de Venta".

Apertura del Estadio

Se dará ingreso a las 17 hs y el show comenzará a las 20:30 puntual por disposición municipal. También se recordó "llegar con anticipación". A su vez se instó a "colaborar entre todos para pasar una gran noche".

Accesos al Diego Armando Maradona

Sector

CAMPO: Por Av. 25 y Calle 525, Av. 32 y Calle 26, y Av. 32 y Calle 20

PLATEA “A” y CABECERA SUR: Por Av. 32 y Calle 20

PLATEA “B”: Por Av. 25 y Calle 525

Estacionamiento de micros

En este aspecto se estableció que los colectivos deberán estacionar en Av. 25 desde la 520 hasta la 514.

Restricciones en el ingreso

La organización del show reportó que los asistentes no podrán ingresar con: botellas, paraguas, elementos punzocortantes, encendedores. Equipo de mate, sillas, mesas y/o reposeras. Drones, perfumes, desodorantes, aerosoles. Bengalas, pirotecnia, conservadoras, animales. Medicamentos no prescriptos y banderas con palo.

Campaña solidaria

Se estarán juntando donaciones de alimentos no perecederos para la campaña @ningunpibeconhambre, integrada por más de mil comedores y merenderos comunitarios de todo el país. Tu ayuda es fundamental.

La organización de los shows solicitó a los asistentes "por favor cuidar el espacio que nos han dado y a los vecinos de esta ciudad que nos recibió desde el primer día".

