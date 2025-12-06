Detuvieron al hombre acusado de robar anteojos con lupa a un cardiólogo de La Plata

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de robar anteojos con lupa quirúrgica y otros elementos pertenecientes a un médico cardiólogo de La Plata. El hecho había ocurrido el pasado 2 de diciembre, cuando la víctima dejó su vehículo estacionado en calle 13 entre 38 y 39 y desconocidos lo abrieron mediante el uso de un inhibidor de señal.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, del auto fueron sustraídas una caja con lupas de marca Design, dos sellos profesionales y varios recetarios. La investigación quedó a cargo de personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 2ª, que mediante distintas tareas logró identificar al presunto autor del robo.

Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de registro y detención que se concretó este 5 de diciembre en una vivienda del barrio Presidente Perón —conocido como “barrio Pepsi”— en Florencio Varela. Durante el procedimiento se secuestró una base cargadora de handy utilizada como inhibidor y un morral negro. El sospechoso quedó detenido a disposición de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial La Plata.

Horas más tarde, y mientras los investigadores continuaban con las diligencias, se produjo un giro inesperado: dos personas se presentaron de manera anónima en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y entregaron las lupas quirúrgicas sustraídas al cardiólogo. Ante el aviso, la policía se trasladó al centro de salud y procedió a incautarlas. La víctima reconoció inmediatamente el instrumental como propio.

Las autoridades destacaron que, además de la detención del sospechoso, la rápida recuperación de las lupas —elemento de trabajo esencial para el médico— permitió cerrar el caso con resultado positivo.

Se trata de un elemento no sólo de gran valor económico, sino también profesional, ya que permite al médico especialista realizar intervenciones sumamente complejas y porque además los lentes están hecho a medida de la capacidad visual del especialista. Por lo tanto, se trata de un dispositivo que no puede ser utilizado por otra persona y, por ende, no puede ser vendido.

Como explicó la víctima, los lentes deben solicitarse como mínimo con tres meses de anticipación, se fabrican en EEUU y su entrega demanda no menos de tres meses.