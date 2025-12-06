Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo en EL DIA | Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto

Policiales

Detuvieron al hombre acusado de robar anteojos con lupa a un cardiólogo de La Plata

Se trata de un elemento clave para intervenciones complejas. Además de su costo económico, sólo puede ser usado por el médico víctima del robo, ya que es un dispositivo fabricado a medida

Detuvieron al hombre acusado de robar anteojos con lupa a un cardiólogo de La Plata
6 de Diciembre de 2025 | 08:16

Escuchar esta nota

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de robar anteojos con lupa quirúrgica y otros elementos pertenecientes a un médico cardiólogo de La Plata. El hecho había ocurrido el pasado 2 de diciembre, cuando la víctima dejó su vehículo estacionado en calle 13 entre 38 y 39 y desconocidos lo abrieron mediante el uso de un inhibidor de señal.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, del auto fueron sustraídas una caja con lupas de marca Design, dos sellos profesionales y varios recetarios. La investigación quedó a cargo de personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 2ª, que mediante distintas tareas logró identificar al presunto autor del robo.

LEA TAMBIÉN

Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense

Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de registro y detención que se concretó este 5 de diciembre en una vivienda del barrio Presidente Perón —conocido como “barrio Pepsi”— en Florencio Varela. Durante el procedimiento se secuestró una base cargadora de handy utilizada como inhibidor y un morral negro. El sospechoso quedó detenido a disposición de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial La Plata.

Horas más tarde, y mientras los investigadores continuaban con las diligencias, se produjo un giro inesperado: dos personas se presentaron de manera anónima en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y entregaron las lupas quirúrgicas sustraídas al cardiólogo. Ante el aviso, la policía se trasladó al centro de salud y procedió a incautarlas. La víctima reconoció inmediatamente el instrumental como propio.

Las autoridades destacaron que, además de la detención del sospechoso, la rápida recuperación de las lupas —elemento de trabajo esencial para el médico— permitió cerrar el caso con resultado positivo.

Se trata de un elemento no sólo de gran valor económico, sino también profesional, ya que permite al médico especialista realizar intervenciones sumamente complejas y porque además los lentes están hecho a medida de la capacidad visual del especialista. Por lo tanto, se trata de un dispositivo que no puede ser utilizado por otra persona y, por ende, no puede ser vendido.

Como explicó la víctima, los lentes deben solicitarse como mínimo con tres meses de anticipación, se fabrican en EEUU y su entrega demanda no menos de tres meses. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026

VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"

Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Qué pasa entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, ¿crisis?
+ Leidas

En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Estudiantes perfila el once con un solo cambio

La arenga de Verón en la previa al clásico platense

Clásico histórico: contado por sus protagonistas

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich

Belén, Paola y una deuda pendiente: cuando las emergencias obstétricas se convierten en delitos
Últimas noticias de Policiales

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación

Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera

Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños

Nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro
Espectáculos
Cachitas Now!: un hola para decir adiós
“300 milímetros”: el recuerdo hecho cuerpo de una tragedia bajo el agua
¿Le dirá algo lindo? Quién es la nueva novia de Alberto Fernández
Laurita Fernández cortó por lo sano: llamó a la novia de Occhiato para aclararle los tantos
Beto Casella trató de tibia y poco ambiciosa a Edith Hermida: “Yo no quiero esa comodidad”
La Ciudad
Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas
Susto y problemas con el tránsito en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme
El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 6 de diciembre
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Información General
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Alfabetización: impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” en América Latina
Deportes
Colapinto, lento en la clasificación, largará 20º en el Gran Premio de Abu Dabi
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV
Clásico histórico: contado por sus protagonistas
Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad
El plantel levantó el paro y se enfocó en el clásico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla