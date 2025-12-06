Detuvieron al hombre acusado de robar anteojos con lupa a un cardiólogo de La Plata

¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas
Protesta y escrache frente a un nuevo comercio gastronómico en La Plata
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
Susto y problemas con el tránsito en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme
Colapinto, lento en la clasificación, largará 20º en el Gran Premio de Abu Dabi
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
Fin de semana con nubosidad variable y temperaturas templadas en La Plata
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 6 de diciembre
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Entregaron computadoras reparadas en una cárcel de La Plata para nueve entidades educativas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trata de un elemento clave para intervenciones complejas. Además de su costo económico, sólo puede ser usado por el médico víctima del robo, ya que es un dispositivo fabricado a medida
Escuchar esta nota
Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de robar anteojos con lupa quirúrgica y otros elementos pertenecientes a un médico cardiólogo de La Plata. El hecho había ocurrido el pasado 2 de diciembre, cuando la víctima dejó su vehículo estacionado en calle 13 entre 38 y 39 y desconocidos lo abrieron mediante el uso de un inhibidor de señal.
Según informaron fuentes policiales a EL DIA, del auto fueron sustraídas una caja con lupas de marca Design, dos sellos profesionales y varios recetarios. La investigación quedó a cargo de personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 2ª, que mediante distintas tareas logró identificar al presunto autor del robo.
Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de registro y detención que se concretó este 5 de diciembre en una vivienda del barrio Presidente Perón —conocido como “barrio Pepsi”— en Florencio Varela. Durante el procedimiento se secuestró una base cargadora de handy utilizada como inhibidor y un morral negro. El sospechoso quedó detenido a disposición de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial La Plata.
Horas más tarde, y mientras los investigadores continuaban con las diligencias, se produjo un giro inesperado: dos personas se presentaron de manera anónima en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y entregaron las lupas quirúrgicas sustraídas al cardiólogo. Ante el aviso, la policía se trasladó al centro de salud y procedió a incautarlas. La víctima reconoció inmediatamente el instrumental como propio.
Las autoridades destacaron que, además de la detención del sospechoso, la rápida recuperación de las lupas —elemento de trabajo esencial para el médico— permitió cerrar el caso con resultado positivo.
Se trata de un elemento no sólo de gran valor económico, sino también profesional, ya que permite al médico especialista realizar intervenciones sumamente complejas y porque además los lentes están hecho a medida de la capacidad visual del especialista. Por lo tanto, se trata de un dispositivo que no puede ser utilizado por otra persona y, por ende, no puede ser vendido.
Como explicó la víctima, los lentes deben solicitarse como mínimo con tres meses de anticipación, se fabrican en EEUU y su entrega demanda no menos de tres meses.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí