El Gobierno intimó a la AFA y a Chiqui Tapia por publicitar una universidad que no está legalmente habilitada

Escuchar esta nota
El Gobierno intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la universidad que impulsa su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
El ministerio de Capital Humano informó que la subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA a “suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica”.
Leé también: El Gobierno afirma que la nueva deuda está validada por el FMI y descarta compras fuertes de dólares en el mercado
El comunicado publicado este viernes por la noche establece que la casa madre del fútbol argentino tiene cinco días hábiles para presentar un descargo sobre la situación de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA).
“Se constató que la Asociación del Fútbol Argentino está publicitando carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales y en una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente", señaló el escrito.
El Gobierno se ampara en que el uso de la palabra “Universidad” está reservado para aquellas instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional.
“Las Resoluciones Ministeriales N.° 2′6/1997 y 4600-E/2017, así como los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior, prohíben expresamente que entidades no habilitadas publiciten o emitan títulos de carácter universitario", agregó el comunicado.
En el cierre del escrito, desde el ministerio de Capital Humano señalaron que reafirman su compromiso con "la integridad y calidad del sistema universitario argentino" y con “la protección de estudiantes y familias frente a ofertas educativas que no cuentan con respaldo legal”.
La casa de estudios de la AFA fue presentada formalmente el 4 de noviembre último, en un acto en el predio de Ezeiza donde estuvieron las autoridades futbolísticas y de la institución que tiene como director al reconocido ex rector de la UBA, Alberto Barbieri.
Según los anuncios y el plan de estudios en tres fases que ofrece la UNAFA las actividades están previstas para comenzar en 2026.
Leé también: La empresa que compró la mansión atribuida a “Chiqui” Tapia posee otra casa en un country en Pilar y 59 autos de lujo
Pese a ello, en el comunicado que publicó en las redes sociales Capital Humano y que compartió también el presidente Javier Milei quedó claro que las actividades universitarias que allí se promocionan no tienen aún el respaldo oficial.
El mensaje del Gobierno se dio mientras Claudio “Chiqui” Tapia se encuentra en Washington, Estados Unidos, en donde participó del sorteo del Mundial 2026 y este sábado participará del sorteo de sedes de la Copa del Mundo.
Se trata de una muestra más del creciente conflicto entre la Casa Rosada y la AFA, que durante las últimas semanas escaló.
El presidente de la casa madre del fútbol argentino está bajo la lupa de la Justicia por sus vínculos con la financiera Sur Finanzas y por la compra de una lujosa estancia en la localidad bonaerense de Pilar.
