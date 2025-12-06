Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo en EL DIA | Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto

Política y Economía

El Gobierno intimó a la AFA y a Chiqui Tapia por publicitar una universidad que no está legalmente habilitada

El Gobierno intimó a la AFA y a Chiqui Tapia por publicitar una universidad que no está legalmente habilitada
6 de Diciembre de 2025 | 18:36

Escuchar esta nota

El Gobierno intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la universidad que impulsa su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

El ministerio de Capital Humano informó que la subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA a “suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica”.

Leé también: El Gobierno afirma que la nueva deuda está validada por el FMI y descarta compras fuertes de dólares en el mercado

El comunicado publicado este viernes por la noche establece que la casa madre del fútbol argentino tiene cinco días hábiles para presentar un descargo sobre la situación de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA).

“Se constató que la Asociación del Fútbol Argentino está publicitando carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales y en una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente", señaló el escrito.

El Gobierno se ampara en que el uso de la palabra “Universidad” está reservado para aquellas instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional.

LE PUEDE INTERESAR

La era Milei y la crisis de los partidos tradicionales

LE PUEDE INTERESAR

Para formalizar, la reforma laboral no debe olvidarse  de los gnomos productivos

“Las Resoluciones Ministeriales N.° 2′6/1997 y 4600-E/2017, así como los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior, prohíben expresamente que entidades no habilitadas publiciten o emitan títulos de carácter universitario", agregó el comunicado.

En el cierre del escrito, desde el ministerio de Capital Humano señalaron que reafirman su compromiso con "la integridad y calidad del sistema universitario argentino" y con “la protección de estudiantes y familias frente a ofertas educativas que no cuentan con respaldo legal”.

La casa de estudios de la AFA fue presentada formalmente el 4 de noviembre último, en un acto en el predio de Ezeiza donde estuvieron las autoridades futbolísticas y de la institución que tiene como director al reconocido ex rector de la UBA, Alberto Barbieri.

Según los anuncios y el plan de estudios en tres fases que ofrece la UNAFA las actividades están previstas para comenzar en 2026.

Leé también: La empresa que compró la mansión atribuida a “Chiqui” Tapia posee otra casa en un country en Pilar y 59 autos de lujo

Pese a ello, en el comunicado que publicó en las redes sociales Capital Humano y que compartió también el presidente Javier Milei quedó claro que las actividades universitarias que allí se promocionan no tienen aún el respaldo oficial.

El mensaje del Gobierno se dio mientras Claudio “Chiqui” Tapia se encuentra en Washington, Estados Unidos, en donde participó del sorteo del Mundial 2026 y este sábado participará del sorteo de sedes de la Copa del Mundo.

Se trata de una muestra más del creciente conflicto entre la Casa Rosada y la AFA, que durante las últimas semanas escaló.

El presidente de la casa madre del fútbol argentino está bajo la lupa de la Justicia por sus vínculos con la financiera Sur Finanzas y por la compra de una lujosa estancia en la localidad bonaerense de Pilar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
+ Leidas

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

Estudiantes perfila el once con un solo cambio

La arenga de Verón en la previa al clásico platense

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Últimas noticias de Política y Economía

La era Milei y la crisis de los partidos tradicionales

Para formalizar, la reforma laboral no debe olvidarse  de los gnomos productivos

Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Deportes
¡Para agendar! Oficializaron fecha y hora de los partidos de Argentina en fase de grupos del Mundial
Clásico platense: fuerte advertencia de Seguridad por el uso de pirotecnia en el Bosque
Colapinto, lento en la clasificación, largará 20º en el Gran Premio de Abu Dabi
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV
VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas
Policiales
Viajaban desde La Plata: murió un funcionario de Seguridad bonaerense en un accidente en Ruta 3
¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
Choque frente a la Comisaría Octava de La Plata: un policía motorizado hospitalizado tras colisionar contra un auto 
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?
Información General
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Alfabetización: impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” en América Latina
Espectáculos
Noelia Marzol sin filtro ni tabúes, reveló cuántas veces tiene sexo con su pareja, a quien llenó de elogios
Finde XXL en La Platae: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos
El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo
Cachitas Now!: un hola para decir adiós
“300 milímetros”: el recuerdo hecho cuerpo de una tragedia bajo el agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla