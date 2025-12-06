Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

Bastante menos de dos meses atrás la agenda competitiva los enfrentó con realidades absolutamente desparejas. Aquella pulseada en el estadio UNO fue tan dominada por Estudiantes que faltó emoción y hasta algo de gracia. La inapelable victoria albirroja se etiquetó en el comentario de la ciudad como una consecuencia lógica de lo que podían ofrecer ambos contendientes. Los festejos de Edwuin Cetré y de Guido Carrillo fueron diferentes entre sí. El acierto del colombiano a la red quebró la endeble resistencia tripera; en cambio, el obsequio involuntario de Augusto Max al artillero del León derivó en el punto final de una contienda a la que le sobraron unos cuantos minutos.

Todo eso ocurrió “hace un rato”, y el recuerdo está fresco en la memoria, pero sucedieron varias cosas y, sobre todo del lado de Gimnasia, muy fuertes que han modificado los parámetros de análisis.

Estudiantes era y sigue siendo un equipo bravo, de convicciones sólidas y siempre dispuesto a presentar dura batalla a quien se le ponga enfrente. Gimnasia, por su parte, cambió. Y su mutación ha sido rotunda, sorprendente e infinitamente reparadora para el castigado ánimo de sus hinchas. Acá está la clave del próximo lunes. El Lobo pasó de recibir golpes a castigar, de sentirse presa fácil de la impotencia a reconstruir, asombrosamente, su autoestima y sentir genuinamente que puede hacerle daño a cualquier rival. Gimnasia ha dejado, a propios y extraños, con la boca abierta. Los cinco triunfos consecutivos deparan múltiples lecturas y todas contemplan como válidos los más variados elogios.

¿Cuánto creció en realidad desde el inicio del segundo interinato de Fernando Zaniratto? ¿Cuál fue el mayor acierto del DT? ¿Alcanzará el envión para vencer a otro rival que tiene mayor jerarquía individual, y acceder de esa forma nada menos que a la final del torneo Clausura? Respuestas precisas es lo que falta

Domínguez, especialista en huir de oscuros laberintos

El Pincha no llega mal. Por el contrario, desde que decidió el histórico giro de sus jugadores para darle la espalda al flamante campeón concebido en los despachos de la AFA, su piel ha vuelto a endurecerse, creció en vigor y no es sencillo doblegarlo, La ausencia de su mejor delantero sigue representando la mayor debilidad, y el crecimiento exponencial de Cristian Medina, una carta influyente en el tejido del juego.

Estudiantes sabe perfectamente su balance de virtudes y defectos, pero recién cuando pite el juez Facundo Tello empezará a conocer hasta dónde trepó la nueva estatura mens sana.

Zaniratto, artífice de un repunte que cambió su estatus profesional

El dueño de casa, que estará repleto de mimos otorgados por una multitud encendida, está “liberado”; se sacó de encima el horrible peso de eludir el precipicio y ahora vive el momento como una hermosa oportunidad de codearse con alegrías impensadas. Ahora que viene dulce, quiere más y sólo en el fragor de la disputa sabrá si puede o no aspirar a más. Su formación ha dejado de discutirse en los bares y en las oficinas. Hoy sólo se escucha “...lo que defina Lucho estará bien; Piedrahita o Merlo, al que vea mejor que lo ponga”. ¡Quién lo hubiera dicho! No hay debate encendido, sólo felicitaciones y una montaña de confianza.

Preguntas sueltas: ¿Alcanzará la prestigiosa presencia arbitral de Tello para garantizar el normal desarrollo de las acciones? ¿La lupa del hartazgo social hizo que terminara súbitamente el tiempo de los fallos disparatados? ¿Reclamará Tapia, por conveniencia propia, ecuanimidad en el uso de los silbatos y de las computadoras que trazan las líneas del VAR?

Nadie sabe qué pasará el lunes y justamente allí radica buena parte del enorme atractivo. A este clásico sin favorito nadie lo vio llegar y ya está en la ciudad alterando el ritmo cardíaco de una Capital líder en pasión futbolera.