La historia argentina: el país que pudo ser mito y novela

Las obras recorren desde la época de la independencia nacional hasta gobiernos del siglo XXI / Web

La historia argentina tiene esa manía de hablar desde estatuas frías: próceres que fueron hombres inflamables, guerras que se recuerdan como fechas, banderas suspendidas en un aula.

Pero cuando la literatura se mete en el medio, la cosa cambia: la historia deja el bronce y empieza a parecer una sobremesa, un vestuario, un juicio oral narrado con pulso de novela.

Ahí, en esa zona donde la imaginación no traiciona sino que ilumina, aparecen libros que nos enseñan que el pasado no es un museo sino un género literario en disputa. Entre muchos libros de historia, aquí comentaremos algunos sobre Felipe Pigna, Eduardo Sacheri y María Sáenz Quesada.

FELIPE PIGNA Y SU OBRA

El fenómeno más visible de esa operación es el ciclo de “Los mitos de la historia argentina - Tomo 1”, que abrió Felipe Pigna diez años antes de que los discursos sobre memoria y fracaso se viralizaran como sentido común nacional.

El proyecto, expandido luego en otros volúmenes, opera desde una prosa de divulgación: capítulos cortos, narración en primera fila, tono cercano, irónico, moral cuando es necesario y revisionista por definición. Pigna dialoga, y sobre todo polemiza, con la tradición de manual liberal que dominó el siglo XX. No quiere procesos invisibles: quiere nombres, rostros, motivaciones, contradicciones. Y lo logra cada vez que describe los padecimientos íntimos de San Martín o las pulsiones desarrollistas de Belgrano. Pero también tropieza cada vez que la estructura del relato vuelve a caer, inevitablemente, en el biografismo como motor: el pueblo, las clases, la economía aparecen como telón y no como trama central.

No es una falla de estilo, es una decisión de género: Pigna narra la historia como si armara un episodio extendido de “Algo habrán hecho”, la serie televisiva que lo convirtió en marca popular junto a Pergolini.

Eduardo Sacheri, historiador y autor de novelas como “La pregunta de sus ojos”, “Demasiado lejos” y “Lo mucho que te amé” / Web

Ahí reside su eficacia: fluidez, velocidad, conversación. El libro se volvió best seller histórico porque fue leído como novela coral de personajes y no como tratado de procesos. A veinte años de su aparición, su mérito no está en la profundidad teórica, sino en la masividad de la pregunta que habilitó: ¿quiénes fuimos cuando no estábamos mirando? Es literatura porque convierte un archivo en episodio, un héroe en interlocutor y una fecha en un hito histórico.

La sinergia y lo común de estas tres obras radica en la forma de contar: desde la narrativa

SACHERI TAMBIÉN HACE HISTORIA

Eduardo Sacheri, que llegó a la historia desde la ficción, hizo un movimiento similar pero con herramientas distintas.

Su libro “Los días de la Revolución” es el momento en que cuelga el saco de novelista para ponerse otra cosa: el guardapolvo de profesor, cosido con la paciencia narrativa que ya traía de El secreto de sus ojos (adaptación cinematográfica de La pregunta de sus ojos). Si en Pigna la historia es conversación, en Sacheri es clase magistral narrada como serie de capítulos de ritmo novelesco.

María Sáenz Quesada, autora de “La primera presidente” / Web

El autor narra el derrumbe del Virreinato del Río de la Plata como un edificio que cruje entre guerras y proyectos que no terminan de coincidir. Su foco, a diferencia de Pigna, es la arqueología del proceso: la revolución como terremoto institucional que no produce un país por generación espontánea, sino por acumulación de grietas, errores, coraje, azar y política accidental. Sacheri describe a actores históricos como piezas de un espinel en tensión: Dorrego, Rosas, Güemes, Urquiza importan no por monumento sino porque encarnan colapsos y recomienzos.

Y cuando explica la violencia, lo hace desde la materialidad de la escena, casi como describiría un partido de fútbol: la sangre, el miedo, las casas baleadas por la Mazorca como organización parapolicial literaria en forma de aparato represivo.

Para Sacheri, entonces la historia es tragedia de fundación: entender antes que juzgar, comprender la brutalidad como contexto y no como moraleja. Los días de la Revolución no es solo un libro de historia: es un libro de tensiones narrativas donde la Argentina empieza a ser argumento accidental.

LA IMPRONTA DE MARÍA SÁENZ QUESADA

Quesada, desde otra vereda, practica una historia con ambición enciclopédica y sensibilidad de cronista. “La Argentina. Historia del país y de su gente” es el libro que devuelve el mapa temporal completo: desde los viajes de Díaz de Solís, el mestizaje colonial incubado entre la Corona, la Iglesia y el criollismo, hasta la debacle del 2001 y el ciclo kirchnerista como crónica sin la distancia suficiente para convertirse en historiografía.

El libro de Sacheri ofrece tensiones narrativas con Argentina como argumento

Quesada, de esta manera, trabaja el pasado como archivista de narraciones: capítulos que admiten independencia pero construyen un río de largo flujo cuando se leen de corrido.

Ese diseño es también una elección de literatura: 74 cuentos de no ficción histórica que dialogan por contigüidad, con un índice de nombres como paratexto para no perderse en la densidad de un país en formación. Quesada es literatura porque maneja el pulso del detalle biográfico y la vida privada como escena histórica: cartas, memorias, relatos de viaje incorporados como experiencia vivida, casi como un ejercicio uhartiano de observación afectiva, rigurosamente datado.

Su diferencia con Pigna y Sacheri es el método del andamio: no solo nombres, no solo procesos, sino un dispositivo monumental que no renuncia a la line horizontal del tiempo. Es el equivalente literario a un diario de bitácora del país: el dato political es columna vertebral, pero alrededor se pliegan escenas íntimas, sensibilidades, contradicciones epocales. Quesada no canoniza, ordena; no juzga, describe; y cuando explica la dificultad estructural del país para cumplir con la ley —“la acato pero no la cumplo”, declamaban funcionarios hispánicos— lo hace desde una claridad narrativa que convierte al pasado en herramienta cultural antes que sentencia.