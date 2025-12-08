Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Del viaje en el lujoso jet “de las celebridades” a la cena en el club top de Trump en Miami

8 de Diciembre de 2025 | 04:28
Edición impresa

A despecho de su apodo, Claudio Tapia, “no se anda con chiquitas”, ironizó ayer un exdirigente del fútbol argentino al repasar las excentricidades y polémicas que envuelven al presidente de la AFA.

Mientras tramita en la Justicia una denuncia en su contra con foco en su patrimonio no declarado (ver aparte), Tapia volvió a captar la atención pública al participar en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que se realizó el último viernes en Washington.

Pero además de esa actividad de agenda, sorprendió al sumarse al homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el exclusivo club privado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Miami. Allí se lo vio compartiendo una animada cena con Félix Lasarte, un influyente lobista del republicano que, incluso, le habría extendido la invitación al mandamás de la AFA para reunirse con Trump en la Casa Blanca. Justo en el momento de mayor tensión entre Tapia y el gobierno de Javier Milei, confeso aliado de Estados Unidos.

Más allá de este encuentro, Tapia volvió a ser motivo de polémica luego de que trascendiera que viajó a Estados Unidos en un lujoso avión privado de alquiler: un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW con dos baños, ambiente cama y azafata. Hoy conocido como la nave de moda entre las celebridades.

Además, es similar a otra en la que Tapia habría viajado entre junio de 2023 y febrero de 2025. En este último caso, se trata de un Gulfstream G400, modelo GLF4, con matrícula T7-SUE. Registrado por primera vez en Estados Unidos, hasta que en 2023 fue comprado y registrado en San Marino, conocido por ser un paraíso fiscal con exenciones impositivas.

 

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno impone un límite al endeudamiento empresarial: cómo es la medida que busca dejar atrás un "gran fantasma"

LE PUEDE INTERESAR

Javier Milei acompañará a María Corina Machado a recibir el Premio Nóbel de la Paz
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final

Los alcances del feriado nacional

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Golpe en La Boca: Racing sacó chapa y es finalista

Clima caliente e insultos en la previa del partido

El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino
Últimas noticias de Política y Economía

La inflación estaría otra vez arriba del 2 por ciento

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
Espectáculos
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
Gaby Sabatini, de visita por La Plata
El hijo de Yiya Murano contra la serie: “Lo bloquearon”
Valdés sobre Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”
Información General
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
Aeropuerto de Comodoro evacuado por amenaza
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Policiales
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La inseguridad vial y un cierre de año trágico
Susto y caos en un teatro, con platenses afectados
Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos
Tarde de terror para un chofer de Didi
Deportes
El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13
¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?
Son de la Liga y fanas de Gimnasia y Estudiantes
Definiciones mano a mano, el morbo extra que generan los clásicos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla