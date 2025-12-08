Del viaje en el lujoso jet “de las celebridades” a la cena en el club top de Trump en Miami

A despecho de su apodo, Claudio Tapia, “no se anda con chiquitas”, ironizó ayer un exdirigente del fútbol argentino al repasar las excentricidades y polémicas que envuelven al presidente de la AFA.

Mientras tramita en la Justicia una denuncia en su contra con foco en su patrimonio no declarado (ver aparte), Tapia volvió a captar la atención pública al participar en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que se realizó el último viernes en Washington.

Pero además de esa actividad de agenda, sorprendió al sumarse al homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el exclusivo club privado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Miami. Allí se lo vio compartiendo una animada cena con Félix Lasarte, un influyente lobista del republicano que, incluso, le habría extendido la invitación al mandamás de la AFA para reunirse con Trump en la Casa Blanca. Justo en el momento de mayor tensión entre Tapia y el gobierno de Javier Milei, confeso aliado de Estados Unidos.

Más allá de este encuentro, Tapia volvió a ser motivo de polémica luego de que trascendiera que viajó a Estados Unidos en un lujoso avión privado de alquiler: un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW con dos baños, ambiente cama y azafata. Hoy conocido como la nave de moda entre las celebridades.

Además, es similar a otra en la que Tapia habría viajado entre junio de 2023 y febrero de 2025. En este último caso, se trata de un Gulfstream G400, modelo GLF4, con matrícula T7-SUE. Registrado por primera vez en Estados Unidos, hasta que en 2023 fue comprado y registrado en San Marino, conocido por ser un paraíso fiscal con exenciones impositivas.