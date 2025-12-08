Recambio en el Concejo local, que se polariza entre el PJ y LLA

Con la jura de los nuevos concejales, el próximo jueves quedará plasmado en el recinto del Concejo Deliberante de La Plata el resultado electoral del 7 de septiembre, cuando se renovó la mitad de su integración. El lienzo de las nuevas relaciones de fuerza se pintará con 12 ediles peronistas, siete libertarios, dos macristas y monobloques residuales, resultado de pujas internas y divisiones partidarias en la oposición.

De esta manera, el alakismo se posiciona en el deliberativo local como la primera minoría -a sólo un voto del quórum y de la mayoría simple, y La Libertad Avanza refuerza su representación, colocándose como la segunda minoría, con siete bancas. “Trabajaremos en conjunto”, anticipan los dos ediles del bloque de PRO-JxC, a pesar de no integrarse en una sola bancada con los violetas.

De este modo, si bien hasta ahora la relación de fuerzas del Concejo tuvo colores variopintos, en línea con el resultado electoral del 7 de septiembre, se profundiza la polarización de las presencias políticas.

Como se recordará, en las elecciones locales de medio término, Fuerza Patria logró en La Plata el 43,65 por ciento de los votos y LLA, el 36,25. Lejos de alcanzar el mínimo de 8,33 por ciento, la tercera fuerza fue la izquierda, que obtuvo el 5,85 y no logró ingresar al Concejo.

En el reparto, esos porcentajes se tradujeron en la elección de siete candidatos peronistas, liderados por el actual secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y cinco libertarios de una lista que encabezó el bullrichista Juan Pablo Allan.

Y, mientras el bloque peronista ponía cinco bancas en juego, la bancada de LLA, de cuatro miembros, sólo ponía uno.

EL RESTO, ATOMIZADO

El resto de la oposición, las denominadas terceras fuerzas en un escenario de polarización, tendrán formas minoritarias o de monobloques, expresando las preferencias electorales de los comicios.

El radicalismo, que hasta ahora tenía cuatro concejales, pierde tres a los que se les vence el mandato y conservará sólo una banca, la de Gustavo Staffolani.

El PRO-JxC tuvo hasta ahora tres integrantes, de los que a dos se les finaliza el mandato de cuatro años, quedando Nicolás Morzone, que hará bloque junto a un amarillo que ingresa tras integrar la lista de LLA: Iván Zanetto. Según indicaron, la idea de esta bancada es la de trabajar en tándem con los violetas, aunque manteniendo su identidad amarilla.

Una escisión del PRO había sido la creación del bloque PRO-Vecinal, tras el conflictivo cierre de listas de agosto. Si bien tiene dos bancadas, uno de sus integrantes cumple su mandato y sólo quedará al frente de ese monobloque Darío Gandugilia.

“Asap Nueva Generación” es el monobloque de Melany Horomadiuk, quien responde al espacio del exdiputado Daniel Lipovetzky, quien tiene dos años más de mandato.

Con este panorama, y habiendo salido robustecidos respecto de la integración actual tanto el alakismo como los libertarios, el oficialismo requerirá de un aliado para lograr tanto el quórum como la mayoría simple.

La sumatoria de los siete de LLA y ols dos del PRO-JxC también ejercerán un peso político importante como oposición de los debates de la Ciudad que se viene.

Es por esto que los tres monobloques presentes, ejerciendo el rol de terceras fuerzas, se volverán clave en las tensiones que se presenten en 2026.

Con cautela, los movimientos en el primer piso del Palacio de Calle 12 ya comenzaron, pero se limitan a especulaciones sobre la elección de la ubicación de cada despacho.

La pulseada por la elección de las nuevas autoridades, que van desde la Presidencia y las vices hasta los titulares de los nuevos bloques, vienen creciendo de forma sugestiva pero se mantendrán hasta última hora.

En tanto, el Consejo Escolar también renueva la mitad de su integración. Se prevé que los nuevos cinco integrantes, tres de Fuerza Patria y dos de La Libertad Avanza, presten juramento en el Palacio Municipal entre el jueves y el viernes, con la presencia del Intendente.

Jurarán por Fuerza Patria el exsenador provincial Emilio López Muntaner, Romina COronel y HOracio Gilberto, que van por la reelección. E ingresan al cuerpo como integrantes de LLA Ivana Pasquale y Ricardo Cordelino.

La jura de los nuevos concejales será el jueves, durante una sesión especial