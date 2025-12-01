“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol
Se trata de reintegros del 20%, 30% y 40%, acumulables con otras promociones. Todos los detalles de la novedad que incorpora la billetera virtual del BaPro
Escuchar esta nota
El Banco de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer las promociones de Cuenta DNI para diciembre 2025 y confirmó un paquete de beneficios especiales para aprovechar en las Fiestas y durante el verano 2026.
Entre las novedades se destacan los "vouchers" de hasta 40% de rebajas acumulables, además de cuotas sin interés y beneficios exclusivos para las compras de Navidad y Año Nuevo.
De esta forma, diciembre vuelve a ser, como cada año, terreno fértil para las billeteras virtuales que compiten por atraer consumidores en plena temporada alta de gastos. En ese mapa, Cuenta DNI, del Banco Provincia, anunció un combo de descuentos y promociones que apunta a aliviar el bolsillo antes de las Fiestas y dinamizar el consumo local.
Con un esquema que combina rebajas directas, "vouchers" acumulables y cuotas sin interés, la entidad bonaerense busca posicionarse como la billetera más competitiva del cierre de año. Las medidas se suman al nuevo programa "Mesumo Navidad", que promete funcionar como un impulsor clave para los comercios de cercanía, supermercados, eventos y actividades turísticas.
Es así que durante el mes que acaba de iniciar, se reforzarán los beneficios habituales: rebajas en comercios de barrio, supermercados, espectáculos culturales y actividades en destinos turísticos. Pero la gran novedad es el programa Mesumo Navidad, que incorpora los "vouchers" del 20%, 30% y 40%, con los siguientes beneficios:
- Topes de $10.000, $20.000 y $30.000.
- Aplicables a cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
- Acumulables con otras promociones vigentes.
Se informó que los descuentos alcanzan también a tarjetas de crédito, préstamos personales y nuevos planes para el verano 2026, con beneficios que continuarán en diciembre, enero y febrero. También habrá cuotas sin interés para sectores clave del turismo y el entretenimiento: hotelería, transporte, balnearios, espectáculos, actividades recreativas e incluso automotores.
El sistema de "vouchers" se presenta como el corazón del plan navideño y funcionan de esta manera:
- Se canjean del 1 al 10 de cada mes (hasta agotar stock).
- Se usan del 15 al 30 durante el trimestre siguiente.
- Se pueden aplicar en más de una compra, una ventaja que amplía su alcance.
- Son compatibles con otros descuentos típicos de Cuenta DNI, lo que convierte a diciembre en un mes de rebajas acumuladas.
