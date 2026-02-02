Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Durante las próximas dos semanas las facultades recibirán a los miles de ingresantes para el ciclo introductorio
Con el inicio de febrero, miles de aspirantes que eligieron la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) como destino de sus estudios superiores comienzan a transitar una instancia clave: el curso de ingreso 2026, que marca el primer paso formal en su recorrido académico dentro de la casa de estudios platense.
Si bien la Facultad de Ingeniería fue la única que puso en marcha sus actividades el pasado 20 de enero, a lo largo de esta semana comenzarán los cursos introductorios en la mayoría de las unidades académicas. Este lunes será el turno de Agronomía, Astronomía, Ciencias Exactas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Medicina, Ciencias Naturales y Museo, Informática y Odontología, que abrirán sus aulas para recibir a las y los ingresantes.
En tanto, el martes 3 iniciarán las actividades en Ciencias Veterinarias, mientras que el jueves 5 comenzará el curso de ingreso en la Facultad de Ciencias Económicas.
La llegada de nuevos estudiantes continuará durante la próxima semana. El lunes 9 será el turno de Arquitectura y Urbanismo, Artes, Periodismo y Comunicación Social, Psicología y Trabajo Social, mientras que en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación las fechas de inicio variarán según la carrera, con ingresos previstos entre el 4 y el 11 de febrero.
Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional La Plata también dará inicio a sus cursadas este lunes, con un dato destacado.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP), señalaron que “en la UNLP, percibimos el salario del mes de enero de 2026 sin incorporar el aumento retroactivo a diciembre 2025, con bono remunerativo, no bonificable de $ 50.000, por única vez”.
“Lamentablemente, la resolución unilateral del Gobierno Nacional, que desconoce la negociación colectiva por paritaria de nivel general, fue comunicada a las UU.NN., por Instructivo de Liquidación, recién el viernes 23 de enero, vencido el plazo del cierre mensual de la liquidación de haberes y su respectiva comunicación bancaria para la acreditación de la totalidad de nuestros sueldos en tiempo y forma”, agregaron.
