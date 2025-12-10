Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Aguinaldo de estatales: un gremio pidió a la Provincia cobrarlo "en tiempo y forma", a la espera del llamado a paritarias

Aguinaldo de estatales: un gremio pidió a la Provincia cobrarlo "en tiempo y forma", a la espera del llamado a paritarias
10 de Diciembre de 2025 | 11:19

Escuchar esta nota

A medida que se acerca fin de año los gremios bonaerense se impacientan porque aún no recibieron el llamado a la paritaria salarial. Es que en la última reunión la Provincia condicionó el nuevo aumento y el pago del aguinaldo a que la Legislatura le vote a Axel Kicillof el Presupuesto y el aval para tomar deuda, que finalmente llegó la semana pasada.

Ayer fueron los docentes los que salieron a reclamar que se los convoque a negociar una suba salarial, y en la últimas horas los estatales hicieron una advertencia: pidieron que el aguinaldo se pague "en tiempo y forma".

Se trata de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que en sus redes sociales sacó un comunicado escueto pero con un fuerte mensaje que puso en alerta a sus afiliados. Informó que "la secretaria general Fabiola Mosquera se comunicó con autoridades del gobierno provincial para que se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma el pago del medio aguinaldo de diciembre dada la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores". Pero además, agregó: "Se le pidió al Gobierno Provincial que cumpla con la continuidad de la discusión paritaria del mes de diciembre".  

Paritaria bonaerense: el reclamo docente

En ese marco, tal como informó ayer eldia.com, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la urgente convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, para dar continuidad a la Paritaria Docente 2025. El pedido, indicaron en un comunicado,  "responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector".

Asimismo, desde el FUDB agregaron que solicitan "una pronta reunión con la nueva Directora General de Cultura y Educación, Sra. Flavia Terigi, con la finalidad de compartir una agenda de trabajo que incluya temas que aún están pendientes de tratamiento, como así también aquellos necesarios a retomar para el inicio del 2026".

De esta forma, los pedidos se disparan tras la aprobación de la ley de financiamiento, que le permite a Axel Kicillof tomar deuda por el equivalente a US$ 3.680 millones, aunque para que esa operatoria sea factible falta la autorización del ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

Como se viene informando, en los primeros 10 meses de este año, los estatales y docentes recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

