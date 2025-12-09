El festejo de gol de Estudiantes en el Bosque que se volvió viral

El festejo de gol entre Tiago Palacios y Edwuin Cetré se viralizó en redes sociales tras el partido en el Bosque. Estudiantes y Gimnasia se midieron por el pase a la final, que consiguieron los dirigidos por Domínguez.

Tiago Palacios definió con calidad el pase de Cetré, tras el fallido de Renzo Giampaoli. Con el 1 a 0 en el marcador, los dos jugadores se desplegaron en un baile que terminó con ellos tendidos sobre el verde césped.