No será fácil que consiga lo que le falta: el eslabón creativo en tres cuartos
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Martín Mendinueta
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Después de recibir el gol de Dylan Aquino Estudiantes se desdibujó por completo y por eso perdió haciendo que brote un evidente fastidio entre sus hinchas.
Estudiantes terminó jugando decididamente mal. El escenario optimista que había construido en el primer tiempo se le derrumbó por completo a partir del gol que recibió por estar pésimamente posicionado en defensa, ante un preciso contragolpe granate.
Los dos mejores equipos de la actualidad lo vencieron por idéntico marcador, aunque esta vez el ánimo general se advirtió gobernado por una cuota importante de decepción.
El tercer partido del flamante ciclo del “Cacique” Medina no pasó desapercibido. El campeón reinante ha perdido buena parte de su aura triunfal y eso se nota.
Un puñado de días antes del sorteo de la próxima edición de la Copa Libertadores el León no consiguió redondear una buena imagen. Jugó de mayor a menor y en el tramo final, cuando su gente esperaba ver la mejor versión, retrocedió en el funcionamiento, se nubló por completo, sintió el cansancio de un modo evidente e instaló feas sensaciones en las tribunas.
Alexander Medina deberá actuar en consecuencia. Anoche sacó a Fabricio Pérez y eligió como titular a Joaquín Tobio Burgos. ¿Qué hará en Mendoza el próximo martes?
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No será fácil que consiga lo que le está faltando desde que Cristian Medina se fue a Brasil. Necesita el eslabón creativo que haga de nexo en tres cuartos de cancha. Para que eso ocurra, Tiago Palacios, que transita un presente de bajo nivel, tendrá que recuperar el brillo de meses atrás.
El capítulo inicial mostró la mejor expresión de un León siempre ambicioso. Losada, ex albirrojo, fue importante para desvanecer las ilusiones de gol. La tendencia continuó en la primera parte del complemento hasta que Lanús fue neutralizando todo lo que intentaba el anfitrión.
Un rato antes del gol los dirigidos por Pellegrino ya no se sentían acosados y empezaron a manejar la pelota con inteligencia.
La jugada decisiva le hizo mucho daño a Estudiantes. Desnudó su fragilidad al estar mal parado y también le arrebató tanto la fuerza como la claridad para ir a buscar el empate.
El cuarto de hora final fue lo peor de la velada. Impotente, mejorando absolutamente nada con los cambios y luciendo cansado, el murmullo crítico ganó protagonismo en cada rincón del estadio.
Podía ocurrir. Terminó una etapa muy linda (el semestre anterior logró un título inolvidable por los matices que tuvo) y ahora le está costando mantener los niveles de intensidad y de eficacia.
Deberá resetearse y sacar conclusiones que le permitan corregir lo que no está saliendo bien.
Observarlo correr detrás de la pelota sin poder atraparla no es justamente la marca registrada en su identidad. Dos derrotas consecutivas en condición de local choca de frente con lo vivido recientemente.
Ante Gimnasia de Mendoza tendrá que mostrar capacidad de reacción. Su gente lo estará viendo por televisión esperando la rehabilitación.
El Cacique Medina se ha topado con un frente de tormenta que deberá superar. Dirigir a este plantel representa un desafío de exigencia mayúscula. Ahora sí se conocerá el temple y el estilo de conducción de quien reemplazó al “Barba”.
POR MES*
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