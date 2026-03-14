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La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión

La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
14 de Marzo de 2026 | 08:35

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Agenda deportiva del sábado 14 de marzo de 2026, con horarios de eventos y transmisión televisiva

FÚTBOL

Liga Profesional (Argentina)

19:00 - Platense vs. Vélez Sarsfield (ESPN Premium)
21:00 - Rosario Central vs. Banfield (TNT Sports)

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Premier League (Inglaterra)

12:00 - Burnley vs. Bournemouth (Disney+ Premium)
12:00 - Sunderland vs. Brighton (Disney+ Premium)
14:30 - Arsenal vs. Everton (Disney+ Premium)
14:30 - Chelsea vs. Newcastle United (Disney+ Premium)
17:00 - West Ham United vs. Manchester City (Disney+ Premium / ESPN)

La Liga (España)

10:00 - Girona vs. Athletic Club (DSports)
12:15 - Atlético de Madrid vs. Getafe (Disney+ Premium / ESPN)
14:30 - Real Oviedo vs. Valencia (Disney+ Premium)
17:00 - Real Madrid vs. Elche (Disney+ Premium)

Bundesliga (Alemania)

11:30 - Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München (Disney+ Premium / ESPN 3)
11:30 - Borussia Dortmund vs. FC Augsburg (Disney+ Premium)
11:30 - Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Heidenheim (Disney+ Premium)
11:30 - TSG Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg (Disney+ Premium)
14:30 - Hamburger SV vs. 1. FC Köln (Disney+ Premium)

Serie A (Italia)

11:00 - Internazionale vs. Atalanta (Disney+ Premium)
14:00 - Napoli vs. Lecce (Disney+ Premium / ESPN 4)
16:45 - Udinese vs. Juventus (Disney+ Premium)

Ligue 1 (Francia)

13:00 - Lorient vs. Lens (Disney+ Premium)
15:00 - Angers vs. Nice (Disney+ Premium)
17:05 - Monaco vs. Brest (Disney+ Premium)

Primera Nacional (Argentina)

14:00 - Los Andes vs. Central Norte Salta (LPF Play)
16:00 - Deportivo Morón vs. Chaco For Ever (LPF Play)
16:00 - San Miguel vs. San Telmo (LPF Play)
16:00 - All Boys vs. Deportivo Madryn (LPF Play)
18:00 - Estudiantes Caseros vs. Defensores de Belgrano (LPF Play)
18:00 - Godoy Cruz vs. Ferro Carril Oeste (LPF Play)
20:00 - Tristán Suárez vs. Güemes (LPF Play)
20:00 - Quilmes vs. Patronato (LPF Play)
20:00 - Colón Santa Fe vs. Acassuso (LPF Play)
20:00 - Mitre vs. Ciudad de Bolívar (LPF Play)

Primera B Metropolitana (Argentina)

14:00 - Villa Dálmine vs. Argentino de Quilmes (LPF Play)
14:00 - Villa San Carlos vs. Deportivo Merlo (LPF Play)
14:00 - Arsenal de Sarandí vs. Deportivo Armenio (LPF Play)
16:00 - Excursionistas vs. Flandria (LPF Play)

Resto del Mundo

11:30 - Leicester vs. QPR (EFL Championship - Fox Sports 2)
20:30 - Botafogo vs. Flamengo (Brasileirao - Flow 116)
20:30 - Charlotte FC vs. Inter Miami CF (MLS - Apple TV)

RUGBY

Torneo Seis Naciones

11:00 - Irlanda vs. Escocia (ESPN 2)
13:30 - Gales vs. Italia (ESPN 3)
17:00 - Francia vs. Inglaterra (ESPN 4)

Otras competencias

15:30 - Newman vs. BACRC (Top 12 URBA - ESPN 3)
20:30 - Dogos XV vs. Selkman (Súper Rugby Américas - ESPN 4)

BÁSQUETBOL

11:30 - Atenas vs. Regatas (Liga Nacional - TyC Sports)
14:00 - Unicaja vs. Casademont (Liga ACB - Fox Sports 3)
21:30 - Denver Nuggets vs. LA Lakers (NBA - ESPN 3)
23:30 - Sacramento Kings vs. LA Clippers (NBA - ESPN 3 / Disney+)

BOXEO

21:00 - Arnold Barboza Jr. vs. Kenneth Sims Jr. (ESPN Knockout - ESPN 2)
22:10 - Alfredo Soto vs. Alexander Domínguez / Ayelén Granadino vs. Cinthia González / José Romero vs. Brian Farías (Boxeo de Primera - TyC Sports)

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