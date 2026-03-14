Incendio de un auto generó tensión y alarma entre vecinos de Villa Elvira

Un automóvil se incendió durante la noche en la zona de Villa Elvira y generó momentos de tensión y preocupación entre los vecinos del barrio. El hecho ocurrió en calle 76 entre 5 y 6, donde el vehículo comenzó a prenderse fuego por causas que aún se intentan establecer.

Las llamas avanzaron rápidamente y el fuego envolvió gran parte del rodado, lo que provocó un fuerte resplandor y una densa columna de humo que alertó a los frentistas de la cuadra. Algunos vecinos salieron de sus casas alarmados por la situación y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar acudieron bomberos del cuartel de Villa Elvira, quienes trabajaron intensamente para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas o vehículos cercanos.

Tras varios minutos de labor, los bomberos lograron extinguir el fuego. No se reportaron personas heridas, aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales. Las causas del incendio son materia de investigación.