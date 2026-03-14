Cicop aceptó la oferta salarial del Gobierno

La mesa con el gobierno, en una sesión de esta semana / el dia

El congreso provincial de delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aprobó por amplia mayoría la propuesta salarial del Gobierno de la Provincia para los profesionales y técnicos del sistema público de salud. El acuerdo establece un aumento del 9% en tres tramos para los trabajadores alcanzados por la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471: un 1,5% correspondiente a febrero (ya consolidado), un 5% en marzo y otro 2,5% en abril, todos calculados sobre los salarios de enero de 2026.

Además, el convenio incluye una revisión salarial en mayo y la reapertura de la negociación paritaria en junio. El incremento alcanzará a personal de planta, residentes, becarios y jubilados.

Desde CICOP señalaron que, en el contexto actual, valoraron la mejora de la oferta salarial y la posibilidad de abrir el debate sobre la estructura de ingresos del sector. El acuerdo también contempla un incremento en la Bonificación de Guardia, lo que implicará que en los cargos vinculados a ese régimen el aumento de bolsillo alcance alrededor del 13,4% a partir de abril.

Otro de los puntos incluidos en la negociación es el pase de 3.800 becarios de contingencia (correspondientes a 2021 y 2022) a Planta Transitoria, bajo el régimen de la Ley 10.471.

El convenio prevé además la apertura de distintas mesas técnicas para abordar aspectos vinculados a la carrera hospitalaria, entre esos: la ampliación de bloqueos para nuevas disciplinas y especialidades, la extensión de la trayectoria formativa a otros sistemas de residencias y concurrencias, y la reglamentación de los concursos de pase dentro del sistema.