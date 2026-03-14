Atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad y hay alerta máxima en Irak

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Un proyectil impactó en el complejo diplomático tras una madrugada de bombardeos, en medio de una escalada de violencia.
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Una densa columna de humo negro se elevó sobre el complejo diplomático de Estados Unidos en Bagdad tras un ataque perpetrado al amanecer de este sábado, marcando un recrudecimiento inmediato de la violencia en la región.
El incidente, confirmado por altos mandos de seguridad iraquíes, ocurrió en una jornada de extrema tensión tras una serie de bombardeos previos contra grupos armados locales.
Mientras las imágenes de las agencias de noticias internacionales registraban la combustión dentro del perímetro oficial, las fuentes gubernamentales ofrecían versiones divergentes sobre el origen del impacto.
Al respecto, un responsable de seguridad iraquí afirmó que "un dron atacó la embajada", mientras que otros dos funcionarios citados por la prensa internacional aseguraron que "fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto".
Este evento, según se supo, se produjo apenas unas horas después de que se registraran ataques dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital, operativos que, según fuentes de seguridad, "dejaron dos muertos" antes de la salida del sol.
La situación en la Zona Verde de Bagdad permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades intentan determinar el alcance de los daños en la sede diplomática y el origen preciso del proyectil.
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