Tras la queja vecinal ante EL DIA , clausura a una parrilla

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El malestar se generó por el uso de un chulengo en la vereda. La Justicia de Faltas ordenó el despeje de la vía pública
Lo que comenzó como una persistente queja vecinal que llegó a las páginas de este diario, terminó por activar los mecanismos de control de la Comuna en una parrilla de la esquina de 8 y 32, sometida finalmente a un proceso de clausura y sanción en la Justicia de Faltas.
Desde la zona manifestaron durante semanas su malestar por la presencia de humo, hollín y la obstrucción del paso peatonal producto de un comercio gastronómico que utilizaba un “chulengo” para asar carne directamente sobre la vereda.
La intervención de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia derivó en la clausura preventiva del local y una posterior batalla administrativa que contó con el respaldo de la Justicia de Faltas.
Según consta en la documentación oficial a la que tuvo acceso EL DIA, la secuencia comenzó el pasado 18 de febrero. Inspectores municipales se apersonaron en el comercio de rubro parrilla, identificado con el nombre de fantasía “La esquina de los artistas”. Durante la inspección, se verificó que el local estaba en funcionamiento sin la habilitación definitiva (contaba con un inicio de trámite del año 2024) y se constató la infracción denunciada: una parrilla funcionando plenamente sobre la acera. En ese momento, se labró un acta contravencional disponiendo la clausura preventiva y otorgando un plazo de 24 horas para el retiro de los elementos de la vía pública.
El procedimiento fue convalidado. El viernes 20, el Juzgado de Faltas interviniente ratificó la medida cautelar de clausura. La resolución se fundamentó en el artículo 334 de la Ordenanza 12.170, dejando en claro que la actividad comercial en el espacio público sin autorización representa una falta grave a las normas de convivencia y seguridad urbana.
El 25 de febrero, una nueva inspección de Control Urbano regresó a la esquina de 8 y 32 para realizar una “confirmación de clausura”. Allí, los agentes se toparon con que, pese a la faja y las advertencias previas, el “chulengo” seguía apostado sobre la vereda. En otra acta se dejó constancia de que el infractor continuaba omitiendo la orden de liberar el espacio público.
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El desenlace llegó el miércoles 4 de marzo. Los inspectores municipales organizaron un operativo de remoción con el acompañamiento de policías de la comisaría segunda. Según se informó desde la Comuna, al llegar al lugar se corroboró que el propietario había decidido retirar el implemento por sus propios medios.
Desde la Comuna destacaron que este tipo de operativos buscan “garantizar el derecho de los vecinos a transitar libremente y a vivir en un ambiente libre de emanaciones molestas”.
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