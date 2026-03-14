Milei participa de un foro en España y se reúne con referentes liberales

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El Presidente inició una nueva visita a ese país, donde será uno de los oradores principales del Madrid Economic Forum
El presidente Javier Milei arribó este viernes a Madrid en el marco de su quinta visita a España desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. El mandatario participará durante el fin de semana de una agenda centrada en actividades vinculadas al pensamiento liberal y en reuniones con dirigentes y economistas afines.
Milei viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos partieron desde Buenos Aires en la noche del jueves y aterrizaron en la capital española a las 16:30 (hora local). Según informaron fuentes oficiales, el viernes no tenía actividades programadas.
El sábado por la mañana, el presidente argentino mantendrá un encuentro con Santiago Abascal, titular del partido Vox, con quien mantiene una relación política y personal desde antes de su llegada al poder. Posteriormente, se reunirá con el economista y profesor universitario Jesús Huerta de Soto, referente del pensamiento liberal y cercano al mandatario.
La principal actividad del viaje será la participación de Milei en el Madrid Economic Forum 2026, donde está previsto que cierre la jornada con una exposición. Durante el evento, también recibirá un reconocimiento en homenaje al economista Ludwig von Mises.
El foro es organizado por empresas radicadas en Andorra y reúne a economistas, empresarios, emprendedores del ámbito tecnológico y seguidores de ideas liberales. Según los organizadores, se espera la presencia de miles de asistentes, con entradas que varían según el tipo de acceso y las actividades incluidas.
El encuentro es impulsado por Víctor Domínguez, empresario y creador de contenido en redes sociales conocido como “Wall Street Wolverine”. En declaraciones a medios argentinos, señaló que el presidente no percibirá honorarios por su participación y que su presencia responde principalmente a intereses vinculados al debate ideológico.
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Está previsto que Milei regrese a la Argentina el sábado por la noche, con llegada a Buenos Aires el domingo por la mañana. Al igual que en viajes anteriores, no figuran en su agenda reuniones formales con autoridades del gobierno español.
Desde su asunción, el mandatario argentino ha visitado España en varias oportunidades y ha mantenido encuentros tanto con dirigentes políticos como con empresarios. Su relación con Abascal se consolidó en distintos eventos internacionales, incluido el foro económico celebrado en 2025, donde Milei participó como orador.
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