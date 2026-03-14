Vélez vibró con Chayanne y las fanáticas lo dieron todo tras su paso por Argentina

El reconocido cantante puertorriqueño Chayanne cerró su paso por Argentina, en el Día del Cantante y en el marco de la gira internacional “Bailemos Otra Vez Tour 2026”, en el estadio José Amalfatani de Vélez Sarsfield y sus fanáticas no se quedaron atrás.

Durante el concierto, “Las Chicas”, nombre del principal club de fans del intérprete, se lucieron y fueron más allá de las vinchas con luces, típicas de este tipo de presentaciones, sino que un acuerdo implícito colmó el estadio de rosas rojas, ya sea como accesorios de cabello o bien en la mano.

Con producción de Fénix Entertainment, el artista selló nuevamente su amor por el público argentino y es que el sentimiento fue mutuo; durante la canción “La copa y el vino”, el artista cumplió con un nuevo ritual y subió al escenario a una fanática con quién bailó una pieza de bachata y hasta se sacó una selfie.

Además, dedicó a las admiradoras diversas frases, respondió los “Te amo” y bromeó con que sus canciones pueden escucharse en diversos escenarios, ya sean familiares, o bien llevarlo “a la cama”.

Fiel a su estilo, el cantante se mostró cercano y agradecido. Entre canción y canción, hubo gestos de complicidad, sonrisas y palabras de cariño. La gira continuará por República Dominicana, México y España.