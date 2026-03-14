El rugby vuelve a escena: diferentes aspiraciones en los equipos platenses

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La Plata-Atl. Rosario, Hindú-Los Tilos, San Luis-Dep. Francesa, Hurling-Universitario y Albatros-Tiro Federal, los destacados
Se acabó la espera. No más pretemporada ni amistosos.Llegó la hora de la verdad para el rugby, que esta tarde iniciará sus torneos más importantes, desde Top 14 hasta Segunda, con 70 equipos y más de 35 partidos en diferentes localidades de la región del AMBA.
En nuestra ciudad se disputará un partido atractivo y de muchos capítulos previos. La Plata, que el año pasado logró consolidar su lugar en la máxima categoría quiere demostrar que está para un poco más que el fondo de la tabla y desde las 15:30 estará recibiendo a Atlético del Rosario, equipo que ascendió el año pasado y buscará no volver a cometer el error de descender.
El equipo canario, que tiene la conducción general de Hugo Montenegro, presentará varios cambios respecto al año pasado, por lesiones, ausencias y promociones. Entre otros debutará Francisco Cejas en la mitad de la cancha.
El equipo: 1- Ariel Del Cerro, 2- Joaquin Nuñez, 3- Martin Patat, 4- Bautista Ozog, 5- Ivan Kucic, 6- Segundo Pineda, 7- Nicolas Chiappani, 8- Tomás Bernasconi, 9- Manuel De la Fuente, 10- Santino Di Lucca, 11- Pedro Addiechi, 12- Francisco Paz Rizzoli, 13- Francisco Cejas, 14- Facundo Panigatti, 15- Federico Sica Manuele.
En tanto que Los Tilos, que fuera la revelación 2025 quiere mantener ese lugar de consideración y animarse a un poco más: el salto a los playoffs. Mantuvo la base del año pasado y realizó una importante gira por Europa que consolidó aun más al grupo. Enfrenta, como visitante, lo esperará Hindú y en la previa no asoma como un partido sencillo ni mucho menos.
Esta tarde los dirigidos por Ramiro Bernal, Leandro Fioravanti y Matías Albina formarán con 1- Joaquin Briozzo, 2- Hipolito San Sebastián, 3- Maximo Laurin, 4- Martin Leiva, 5- Juan Blaiotta Lago, 6- Luciano Torboli, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Felipe Bares, 9- Pedro Rodríguez Alcobendas, 10- Joaquin Tuculet, 11- Gastón Martinez, 12- Tomás Fernandez Armendariz, 13- Tiago Bassagaistegui, 14- Ignacio Guichon, 15- Bautista Santamarina.
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Mientras que también dará comienzo el torneo de Primera A en el cual San Luis tiene el rótulo de equipo obligado a ganar casi todos los partidos para ascender. Con algunas bajas y un perfil bajo para ir construyendo paso a paso, recibirá en La Cumbre (520 y 28) a Dep. Francesa, de mal torneo el pasado.
El equipo: 1. Alejo Garcia, 2. Mateo Caffaro, 3. Mateo Calistro; 4. Fernando Ibañez, 5. Santiago Canal; 6. Nahuel Curti, 7. Matias Perissinotto, 8. Santiago Gibert; 9. Martin Aereboe, 10. Segundo Blanco Fresco; 11. Felipe Hernandez, 12. Benjamin Marban, 13. Facundo Gibert, 14. Lautaro Grys Arana; 15. Ignacio Quattrochi.
Universitario jugará en el mismo torneo. Cambió de entrenadores y tendrá a Lorenzo D’Onofrio como medioscrum, un cambio significativo. Será visitante de Hurling y este es el 15 que se anuncia: 1- Lisandro Urrejola, 2- Manuel Urban, 3- Gerónimo Lagana; 4- Bautista Damioli, 5- Juan Herrero Ducloux; 6- Esteban Olivero, 7- Joaquín Herrera, 8- Sebastián Portunato; 9- Lorenzo D’Onofrio, 10- Fermín Esquerre; 11- Mateo Cechi, 12- Patricio Cachaza, 13- Alejo Vergel, 14- Renato Grasi; 15- Federico Espinosa.
Por último Albatros, que en el torneo de Segunda recibirá a Tiro Federal de San Pedro con un equipo casi idéntico al que consiguera el ascenso el año pasado: 1- Espindola, 2- Buonanotte, 3- Sclani; 4- Toledo, 5- Cochet; 6. Flores, 7- Tomás Bisceglia, 8- Josué Bisceglia; 9- Manzo, 10- Santin Blanes; 11 Grassi Conde, 12- Benegas, 13- Ayala, 14- Burgos; 15- Tomás Joyce.
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