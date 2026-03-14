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Política y Economía

Caputo y un furcio que no pasó desapercibido: "De acá al final del mandato del presidente Menem..."

Caputo y un furcio que no pasó desapercibido: "De acá al final del mandato del presidente Menem..."
14 de Marzo de 2026 | 08:52

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En una jornada marcada por los datos económicos de la inflación, el ministro Luis Caputo protagonizó un llamativo furcio verbal al analizar el horizonte del programa oficial. Durante una intervención televisiva, el titular del Palacio de Hacienda vaticinó que la actividad experimentará un salto notable, aunque en su discurso terminó invocando la figura del ex presidente Carlos Menem antes de corregirse rápidamente para nombrar al actual mandatario: “De acá al final del mandato del presidente Menem… el presidente Milei... la economía crecerá 20%”.

El fallido ocurrió mientras el funcionario desglosaba los objetivos de la gestión en una entrevista en vivo. Lo que pretendía ser una defensa férrea del rumbo financiero terminó desviándose por un instante hacia la década del noventa, un error que el propio Caputo intentó disipar con una sonrisa incómoda antes de enfocarse en lo que calificó como el "éxito" de la Argentina Week, el reciente cónclave de inversiones en Estados Unidos.

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En esa línea, el jefe Economía desestimó que los cuestionamientos sobre los desplazamientos aéreos y la comitiva de Manuel Adorni hubieran restado brillo a la gira presidencial. “No quedó opacada por lo de Adorni. Que acá el periodismo se haya enfocado en algo irrelevante, es otra cosa”, sentenció el funcionario tras su regreso al país, minimizando la polémica por los viajes del exvocero a Miami, Nueva York y Punta del Este.

Al ser consultado sobre el uso de recursos para dichos traslados, el ministro aseguró de forma tajante que los movimientos de Adorni no representaron un gasto para las arcas públicas: “No le costó ni un centavo a los argentinos”. Además de ratificar su respaldo personal al jefe de Gabinete, lo describió con elogios al afirmar que “es una persona extraordinaria, integra, honesta, super trabajador y excelente profesional. Lo banco a muerte”.

La realidad de los precios también formó parte de la charla, especialmente tras conocerse que la inflación de febrero se estancó en un 2,9%. Sobre este punto, el ministro puntualizó que “la suba de la carne pegó y las tarifas también”, factores que impidieron una desaceleración más pronunciada en el índice que mide el INDEC durante el último mes.

Pese a este escenario, el economista sostuvo que el Gobierno mantiene el control de la situación y que el fenómeno inflacionario está bajo la lupa oficial. “Nos preocupa y nos ocupa”, señaló, para luego ponderar el plan macroeconómico como la herramienta fundamental: “Mientras la política monetaria siga mejorando, seguirá habiendo inflación a la baja. Se siguen haciendo los deberes, no hay déficit fiscal”.

Por otro lado, el funcionario rechazó de plano que la Argentina esté atravesando un proceso de aumento de precios con estancamiento. “La situación está mejor, lo que no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal”, planteó Caputo, quien insistió en la necesidad de que el país se recupere con celeridad: “Hay mucha gente que la pasa mal, somos conscientes de eso. Hemos sacado leyes que el crecimiento se expanda lo más rápido posible”.

Finalmente, al abordar la delicada situación de los jubilados, el ministro descartó cualquier alivio inmediato argumentando restricciones presupuestarias severas. “Por ahora ninguna porque es un tema de caja. No tenemos las mismas herramientas que tienen cualquier hacedor de un país desarrollado”, explicó. El funcionario concluyó con una dosis de pragmatismo sobre el margen de maniobra actual: “Tenemos que manejarnos con lo que tenemos, no podemos darnos el lujo que es subir jubilaciones o bajar impuestos”.

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