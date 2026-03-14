No será fácil que consiga lo que le falta: el eslabón creativo en tres cuartos
Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado
Un delincuente robó herramientas de una ferretería y quedó filmado en Los Hornos
Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto
VIDEO.- Colapinto se lució en la Sprint con otra largada maestra y luego clasificó 12º para el GP de China
Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
Caputo y un furcio que no pasó desapercibido: "De acá al final del mandato del presidente Menem..."
Sábado con algunas nubes en La Plata y se vienen días de calor
Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
El rugby vuelve a escena: diferentes aspiraciones en los equipos platenses
Incendio de un auto generó tensión y alarma entre vecinos de Villa Elvira
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
El servicio de guardias médicas, contra las cuerdas en la Ciudad
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 14 de marzo
Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
Milei participa de un foro en España y se reúne con referentes liberales
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Tras la indagatoria, la Justicia autorizó a Tapia a salir del país
Revelan intercambios entre Milei y un lobista antes y después del lanzamiento de $LIBRA
El endeudamiento de las familias es el más alto en veinte años
Científicos platenses crearon un dispositivo que detecta la hepatitis E
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
“De acá al final del mandato del PRESIDENTE MENEM” dice Caputo— Joel (@Joepsi) March 13, 2026
El error del inconsciente te viene a decir lo que ellos tratan de ocultar. Esto termina igual que el menemismo:
*Dolar pisado
*Apertura indiscriminada de importaciones
*Prestamos impagables
*DESEMPLEO
Ya lo vivimos pic.twitter.com/7zLO9i59B9
En una jornada marcada por los datos económicos de la inflación, el ministro Luis Caputo protagonizó un llamativo furcio verbal al analizar el horizonte del programa oficial. Durante una intervención televisiva, el titular del Palacio de Hacienda vaticinó que la actividad experimentará un salto notable, aunque en su discurso terminó invocando la figura del ex presidente Carlos Menem antes de corregirse rápidamente para nombrar al actual mandatario: “De acá al final del mandato del presidente Menem… el presidente Milei... la economía crecerá 20%”.
El fallido ocurrió mientras el funcionario desglosaba los objetivos de la gestión en una entrevista en vivo. Lo que pretendía ser una defensa férrea del rumbo financiero terminó desviándose por un instante hacia la década del noventa, un error que el propio Caputo intentó disipar con una sonrisa incómoda antes de enfocarse en lo que calificó como el "éxito" de la Argentina Week, el reciente cónclave de inversiones en Estados Unidos.
LEA TAMBIÉN
Caputo insistió con una inflación de 1% este año
En esa línea, el jefe Economía desestimó que los cuestionamientos sobre los desplazamientos aéreos y la comitiva de Manuel Adorni hubieran restado brillo a la gira presidencial. “No quedó opacada por lo de Adorni. Que acá el periodismo se haya enfocado en algo irrelevante, es otra cosa”, sentenció el funcionario tras su regreso al país, minimizando la polémica por los viajes del exvocero a Miami, Nueva York y Punta del Este.
Al ser consultado sobre el uso de recursos para dichos traslados, el ministro aseguró de forma tajante que los movimientos de Adorni no representaron un gasto para las arcas públicas: “No le costó ni un centavo a los argentinos”. Además de ratificar su respaldo personal al jefe de Gabinete, lo describió con elogios al afirmar que “es una persona extraordinaria, integra, honesta, super trabajador y excelente profesional. Lo banco a muerte”.
La realidad de los precios también formó parte de la charla, especialmente tras conocerse que la inflación de febrero se estancó en un 2,9%. Sobre este punto, el ministro puntualizó que “la suba de la carne pegó y las tarifas también”, factores que impidieron una desaceleración más pronunciada en el índice que mide el INDEC durante el último mes.
Pese a este escenario, el economista sostuvo que el Gobierno mantiene el control de la situación y que el fenómeno inflacionario está bajo la lupa oficial. “Nos preocupa y nos ocupa”, señaló, para luego ponderar el plan macroeconómico como la herramienta fundamental: “Mientras la política monetaria siga mejorando, seguirá habiendo inflación a la baja. Se siguen haciendo los deberes, no hay déficit fiscal”.
Por otro lado, el funcionario rechazó de plano que la Argentina esté atravesando un proceso de aumento de precios con estancamiento. “La situación está mejor, lo que no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal”, planteó Caputo, quien insistió en la necesidad de que el país se recupere con celeridad: “Hay mucha gente que la pasa mal, somos conscientes de eso. Hemos sacado leyes que el crecimiento se expanda lo más rápido posible”.
Finalmente, al abordar la delicada situación de los jubilados, el ministro descartó cualquier alivio inmediato argumentando restricciones presupuestarias severas. “Por ahora ninguna porque es un tema de caja. No tenemos las mismas herramientas que tienen cualquier hacedor de un país desarrollado”, explicó. El funcionario concluyó con una dosis de pragmatismo sobre el margen de maniobra actual: “Tenemos que manejarnos con lo que tenemos, no podemos darnos el lujo que es subir jubilaciones o bajar impuestos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí