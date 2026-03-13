VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Homenajes en la Ciudad a mujeres inmigrantes por su labor social y cultural
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la Ciudad quedan una docena de servicios de emergencias externas. La cuestión salarial, una de las clave del problema
Sábado, un poco más de las 21. Una mujer con un dolor abdominal intenso asiste a un hospital privado de renombre en barrio norte. Ingresa a la guardia externa y la respuesta de la enfermera es: “Hay un médico y sólo para cuadros de gravedad”. Analgésico y a esperar que el dolor se pase en casa. Hoy, las guardias externas en clínicas y sanatorios privados de la Ciudad montan un escenario con consecuencias inmediatas para los platenses: fallas en la atención por falta de profesionales.
Sin ir más lejos, hace pocos días, el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires Distrito I -que incluye a La Plata- dijo a EL DIA: “Hay guardias que se están cerrando porque no hay médicos para cubrirlas. Cuando eso ocurre, la demanda ser traslada a otros servicios, lo que genera sobrecarga en las que sí permanecen abiertas”, detalló y añadió: “Los jefes de piso terminan reemplazando vacantes de médicos iniciales”, indicó Jorge Mazzone.
En la Ciudad, según detallaron las seccionales platenses de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba) y la Asociación de Clínicas, Hospitales y Establecimientos de Alta Complejidad Privados de la Provincia de Buenos Aires (Acliba), hay una docena de instituciones de salud con guardias externas abiertas.
No obstante, sus dirigentes también advirtieron problemas para cubrir las vacantes médicas. La alta demanda del servicio, salarios que parecen no alcanzar y una reducción de médicos clínicos y generalistas, son los principales causas que detectaron. Con eso, también puntualizaron en una “cuestión generacional” y la búsqueda de un mayor rédito económico de los profesionales.
Una relevante fuente médica de la salud privada de esta Ciudad, quien optó por el anonimato por miedo a represalias, dijo a este diario: “Faltan médicos. Eso provoca que las guardias hoy sean exclusivas para los cuadros de gravedad”.
Desde hace algunos años, en las guardias externas o incluso vía web, se implementó el “sistema triage”, un método de clasificación de gravedad: verde para algo poco urgente; amarillo, de urgencia media; rojo, urgente. “Durante el último tiempo detectamos que entre el 80 y el 90 por ciento de las consultas en clínicas de la Ciudad eran verdes. Eso generó una sobre demanda y generó una reorganización en el sistema de guardias: sólo se atiende amarillo o rojo”, reveló la fuente.
LE PUEDE INTERESAR
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
LE PUEDE INTERESAR
Malestar por subas del 100% en la boleta del agua
Néstor Porras, titular de Fecliba, explicó a este diario: “No hay médicos y los que hay, hacen guardias en hasta 3 o 4 sanatorios diferentes” y añadió: “La demanda es muy grande y la oferta es muy chica”.
La causa número 1 aparenta ser la cuestión salarial: los médicos perciben por guardia de 24 horas entre 300.000 y 400.000 pesos, en caso de cobrar un salario fijo. No obstante, también hay algunos profesionales que perciben un salario por paciente atendido. Según pudo averiguar este diario, el bono consulta en guardias deja un saldo al profesional de alrededor de 14.000 pesos. “Igualmente, en muchos casos eso se cobra a 3 meses, que es cuando te paga la obra social”, relató una fuente del sector privado.
La causa número 2, que agudiza la situación, es la sobre demanda en las guardias. Como se mencionó, además de los códigos verdes, también hay muchas personas que asisten para “buscar medicación o en busca de certificados médicos. También sucede que, como cada vez es más difícil conseguir turnos con especialistas (hasta dos meses de demora), la gente asiste a las guardias”, agregó la fuente.
La causa número 3, según Porras, es el cambio generacional y una crisis en la vocación de los profesionales. “Los más jóvenes no quieren estar tanto fuera de casa y los médicos más grandes ya no pueden hacer tantas guardias”, explicó y agregó: “También hay más mujeres profesionales que no quieren estar tanto tiempo fuera de casa”. En este sentido, la fuente de la salud privada detalló que los médicos jóvenes hoy buscan “el rédito económico a través de prácticas redituables, como es el caso de los anestesistas”, dijo.
El referente que pidió reserva de identidad alertó: “Muchas veces podés atender en la guardia pero después no tenés la cama en el sanatorio”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí