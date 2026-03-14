Un delincuente robó herramientas de una ferretería y quedó filmado en Los Hornos

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Un hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en la localidad de Los Hornos, cuando un delincuente ingresó a una ferretería y se llevó varias herramientas antes de escapar del lugar. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.
El episodio ocurrió en un local ubicado sobre la avenida 143 entre 64 y 65, donde funciona la ferretería “Los Cumi”. Según se pudo observar en las imágenes de vigilancia, el sujeto ingresó al comercio y, aprovechando un momento de distracción, tomó distintas herramientas para luego darse rápidamente a la fuga.
Tras concretar el robo, el hombre abandonó el lugar con los elementos sustraídos y desapareció de la zona antes de que pudiera ser interceptado.
Las cámaras de seguridad del local captaron con claridad el accionar del sospechoso, por lo que las imágenes ya están siendo revisadas para intentar identificarlo.
El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos del sector, quienes volvieron a manifestar su inquietud por los reiterados episodios de inseguridad en la zona. Mientras tanto, se espera que las grabaciones permitan avanzar en la identificación del autor del robo.
VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA
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