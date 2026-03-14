Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Un delincuente robó herramientas de una ferretería y quedó filmado en Los Hornos

Un delincuente robó herramientas de una ferretería y quedó filmado en Los Hornos
14 de Marzo de 2026 | 09:00

Escuchar esta nota

Un hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en la localidad de Los Hornos, cuando un delincuente ingresó a una ferretería y se llevó varias herramientas antes de escapar del lugar. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

El episodio ocurrió en un local ubicado sobre la avenida 143 entre 64 y 65, donde funciona la ferretería “Los Cumi”. Según se pudo observar en las imágenes de vigilancia, el sujeto ingresó al comercio y, aprovechando un momento de distracción, tomó distintas herramientas para luego darse rápidamente a la fuga.

Tras concretar el robo, el hombre abandonó el lugar con los elementos sustraídos y desapareció de la zona antes de que pudiera ser interceptado.

Las cámaras de seguridad del local captaron con claridad el accionar del sospechoso, por lo que las imágenes ya están siendo revisadas para intentar identificarlo.

El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos del sector, quienes volvieron a manifestar su inquietud por los reiterados episodios de inseguridad en la zona. Mientras tanto, se espera que las grabaciones permitan avanzar en la identificación del autor del robo.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

“Deslomado-gate” Reclaman ampliar la investigación

Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza

Andrea Rincón confesó un affaire con Leo Messi

Accardi y Seven Kayne confirman su romance

Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Milei participa de un foro en España y se reúne con referentes liberales

Seis muertos en el accidente de un avión de EE UU

China es un socio comercial muy costoso para nuestro país
Últimas noticias de Policiales

Incendio de un auto generó tensión y alarma entre vecinos de Villa Elvira

Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado

Un policía asesinó a un joven y quedó detenido

Otra jornada con graves accidentes en la Región
La Ciudad
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 14 de marzo
Sábado con algunas nubes en La Plata y se vienen días de calor
Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto
Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal
Deportes
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
VIDEO.- Colapinto se lució en la Sprint con otra largada maestra y luego clasificó 12º para el GP de China
VIDEO. No puede engranar: una derrota que complica
No será fácil que consiga lo que le falta: el eslabón creativo en tres cuartos
Medina: “Nos duele perder de esta manera”
Espectáculos
Cancelador serial: Morrissey suspendió otro show y suma más de 30: ¿qué le pasa?
Alerta en Hollywood: refuerzan los operativos de seguridad en los Oscar
Zaira Nara volvió a hablar de la pelea con Paula Chaves tras el chat viral
Daniela Celis hizo una confesión íntima sobre Thiago y sorprendió
Morena Rial complicó su situación por hablar con la prensa
Información General
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelve la Expo Magdalena Produce después de más de 30 años
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla