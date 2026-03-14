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La Ciudad |Precaución ante el impacto que puede tener una variante nueva de la gripe

Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal

Vecinos desbordan los vacunatorios platenses por el avance de la influenza A. El costo en farmacias roza los 70.000 pesos

Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal

Por la mañana y pasado el mediodía, largas colas en 8, 41 y 42 / el dia

14 de Marzo de 2026 | 02:15
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El paisaje en las inmediaciones de varios centros de salud platenses cambió drásticamente desde el último miércoles. Lo que habitualmente es un trámite ágil de pocos minutos se transformó, en las últimas 48 horas, en una prueba de paciencia que refleja la preocupación de la comunidad: hileras de personas que dan la vuelta a la manzana y esperas que, en muchos casos, llegan a superar las cinco horas. El motivo no es otro que el inicio anticipado de la campaña de vacunación antigripal 2026, impulsado por el temor que genera la circulación de nuevas variantes del virus.

Desde que se puso en marcha la primera fase de la iniciativa pública, hospitales de la Provincia, el Vacunatorio Central y varios Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Ciudad lucen cargados. La afluencia masiva responde a una combinación de factores: el adelanto del calendario ante el avance del “subclado K” y, fundamentalmente, el bolsillo. Con la dosis rondando los 70.000 pesos en las farmacias, la gratuidad del sistema público se ha vuelto un refugio indispensable.

TESTIMONIOS DEL DESBORDE

Este viernes, el malestar por las demoras se hizo sentir. En el vacunatorio de calle 8, 41 y 42, uno de los puntos más concurridos, se reportaron esperas extenuantes. “Acudí a las 8 y pasadas las 13.30 todavía seguía en la fila”, relató un vecino que aguardaba su turno bajo el sol. La escena se repitió en distintos barrios, donde el personal de salud intenta dar respuesta a una demanda que superó todas las previsiones iniciales.

El alerta no es infundado. La cepa de influenza A (H3N2), que circula actualmente, ya causó severos estragos durante el invierno en Europa y Estados Unidos. La agresividad de este virus y su alta capacidad de contagio familiar -potenciada por la variante reciente- encendieron las alarmas en la Región. Según explicaron desde el Ministerio de Salud provincial, el objetivo de este despliegue es reducir los índices de hospitalización y mortalidad en los grupos más vulnerables.

Actualmente, la inmunización está dirigida exclusivamente al personal de salud y a mayores de 65 años.

Sin embargo, el cronograma ya tiene fecha para su próxima etapa. A partir del lunes 23 podrán vacunarse embarazadas (en cualquier trimestre), puérperas hasta 10 días tras el parto, niños de 6 meses a 2 años, personal estratégico y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, quienes deberán presentar certificado médico.

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Para vacunarse no se requiere orden médica y que la dosis puede aplicarse junto a otras vacunas del calendario. Se recomienda concurrir con DNI y libreta sanitaria.

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