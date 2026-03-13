Andrea Rincón confesó un affaire con Leo Messi

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Andrea Rincón hizo una inesperada confesión sobre su pasado con Lionel Messi dando a entender que habría tenido un affaire con el deportista. En el stream de Flavio Azzaro, la actriz insinuó que tuvo un romance con el astro del fútbol mundial y dijo estar bloqueada en redes. “Fue en otra vida. No quiero que me desbloquee, no me interesa. Ahora no creo que haga este tipo de cosas porque tiene una familia consagrada, hermosa”.
“Ahora, también fue un pibe joven. Todos tenemos historia. Tuvo muchas separaciones y también ella (por Antonela Roccuzzo) pudo hacer cosas. A veces subestiman y piensan que el hombre es el único que puede hacer cosas... la mujer también puede hacer cosas. Y tal vez solo buscó refugio del dolor que causó su mujer en él”, reflexionó la actriz evitando dar mayores detalles.
En este sentido, Rincón reforzó: “Antonella es muy brava y cuando ve que hay algún peligro, bloquea a las mujeres que le pueden rondar al marido”.
Por último, la actriz cerró contundente arrojando un dardo hacia el futbolista del Inter Miami: “Messi no es ningún bol… Dejemos de pensar que el mejor jugador del mundo es un pel… sabe muy bien lo que hace”.
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