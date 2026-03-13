“Deslomado-gate”: reclaman ampliar la investigación, ¿hubo otras parejas?

El escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante el viaje oficial a Nueva York sumó un nuevo capítulo. El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón solicitó ampliar la investigación y pidió información detallada sobre el traslado y el alojamiento de la comitiva que participó de la denominada “Argentina Week”.

El legislador presentó un pedido formal ante la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para acceder al manifiesto completo de vuelo del ARG-01 y al listado de habitaciones ocupadas en los hoteles donde se alojaron los funcionarios. Según explicó, existen versiones que indican que otras parejas de integrantes de la delegación oficial también habrían viajado o compartido el hospedaje en Nueva York.

La polémica escaló luego de que el propio Adorni defendiera la presencia de su esposa en el viaje oficial. “Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”, afirmó el funcionario durante su estadía en Estados Unidos, en medio de las críticas por el uso de recursos públicos.

Paulón sostuvo que la documentación solicitada podría esclarecer quiénes integraron efectivamente la comitiva y qué gastos fueron cubiertos con fondos del Estado. Entre otros puntos, requirió conocer quién financió los costos derivados del traslado y la estadía de Angeletti, si la esposa del jefe de Gabinete cumplió algún rol en la agenda oficial y cuál fue el presupuesto total del viaje, con detalle de pasajes, viáticos y alojamiento.

El diputado estimó que la misión oficial habría tenido un costo cercano a los 1,3 millones de dólares, de los cuales unos 500.000 corresponderían al vuelo presidencial y alrededor de 10.000 dólares al alojamiento por pasajero, además de los viáticos.

Además, el legislador promovió un pedido de acceso a la información pública dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, con el objetivo de obtener los comprobantes y registros que respalden los gastos vinculados al viaje.

La comitiva oficial y el origen del escándalo

La delegación que participó de las actividades en Nueva York estuvo integrada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a funcionarios del gabinete y responsables de áreas económicas y energéticas. Entre ellos figuraron el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el titular de YPF Horacio Marín, entre otros.

El episodio tomó notoriedad pública cuando se difundió una fotografía en la que se observa a Angeletti junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba de un rabino en el barrio de Queens. Días después, Adorni confirmó que su esposa había viajado desde Buenos Aires en el avión oficial y justificó su presencia al señalar que se había “deslomado” en la misión y que deseaba estar acompañado.

A la controversia se sumaron versiones periodísticas que mencionaron otros viajes privados del funcionario junto a su pareja, lo que incrementó las críticas de sectores de la oposición y motivó nuevos pedidos de informes.

Mientras tanto, el reclamo por ampliar la investigación —bautizado en ámbitos políticos y mediáticos como “Deslomado-gate”— abre un nuevo frente de tensión en torno al uso de recursos oficiales y la transparencia en las misiones internacionales del Gobierno.