Colapinto se lució con otra largada maestra en la Sprint y luego clasificó 12º para el GP de China

El piloto Franco Colapinto de la escudería Alpine largará 12º en el Gran Premio de China de la Fórmula 1 tras avanzar hasta la qualy 2 de la clasificación. En tanto, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, fue tres décimas más rápido que el argentino y obtuvo el 7º lugar de la grilla.

El italiano Kimi Antonelli, de 19 años, logró la pole position del Gran Premio de China este sábado, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguir el mejor tiempo en una clasificación en la historia de la Fórmula 1.

Antonelli encabezó un doblete de Mercedes y estará en la primera fila junto a George Russell, borrando el récord de Sebastian Vettel, que tenía 21 años cuando obtuvo la pole para el Gran Premio de Italia en 2008.

El dúo de Mercedes, como en Australia el fin de semana pasado, dominó este sábado en Shanghái.

Antonelli voló en su última vuelta de clasificación con un tiempo de 1 minuto 32,046 segundos, 0,222 por delante del líder del campeonato, Russell, que había ganado la carrera al esprint horas antes.

"Fue una sesión bastante limpia", dijo Antonelli. "Sin errores y con muchas ganas de la carrera de mañana".

La pareja de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ocupará la segunda fila de la parrilla para la carrera del domingo tras clasificar tercero y cuarto.

Luego se situaron los McLaren de Oscar Piastri y el campeón del mundo Lando Norris.

Max Verstappen solo fue el octavo más rápido, prolongando un fin de semana decepcionante en un Red Bull claramente en apuros.

Gran largada de Colapinto

George Russell ganó la carrera sprint del Gran Premio de China el sábado, y mantuvo su dominio temprano con Mercedes en una temporada nueva y diferente de la Fórmula 1.

Charles Leclerc fue segundo y su compañero de Ferrari Lewis Hamilton terminó tercero.

El argentino Franco Colapinto, quien largó 16º, finalizó en el puesto 14º tras una buena largada en la que ganó cuatro lugares. A su vez, su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, 7º en la grilla, finalizó 9º.

Russell ganó la primera carrera de la temporada en Australia el fin de semana pasado, y remató al llevarse el sprint de 19 vueltas en China. La carrera completa de la Fórmula 1 es el domingo —la clasificación se llevaba a cabo el sábado, más tarde— , y Mercedes también es la escudería favorita.

Russell y Hamilton intercambiaron el liderato varias veces en las primeras vueltas . Pero Russell empezó a despegarse después de esas primeras vueltas, mientras que Hamilton, su compatriota británico, se fue quedando atrás.

"Lewis hizo un trabajo increíble en las primeras vueltas", dijo Russell. "Me tomó por sorpresa —20 años de experiencia. Así que todavía tengo un poco que aprender.

"Al final fue bastante divertido. Mucha estrategia en juego y rebases. No es fácil. Espero que haya sido una carrera divertida de ver. Por lo general las carreras sprint son bastante aburridas".

Hamilton recibió fuertes aplausos del público de Shanghái cuando comenzó su entrevista en pista, tras decir "Ni jao" —hola en chino.

"Esa velocidad (de Mercedes) en la recta es simplemente demasiado en este momento", reconoció Hamilton. "Creo que di una buena pelea".

La carrera se disputó durante varias vueltas con el coche de seguridad en la parte media. El vehículo se retiró para las últimas tres vueltas.

Russell y su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, quien terminó quinto, salieron desde la pole en el sprint.

Lando Norris de McLaren, quien fue cuarto el sábado, arrancó en la segunda fila junto a Hamilton, de Ferrari, quien ganó esta carrera sprint hace un año. Fue la única victoria de Hamilton en cualquier carrera desde que se unió a Ferrari al inicio de la temporada pasada.

La Fórmula 1 ha introducido cambios significativos en el motor y el chasis para esta temporada —los más radicales en una década—, con un reparto a partes iguales entre combustión interna y potencia eléctrica.

Los pilotos han tenido dificultades para controlar los autos cuando entra la potencia eléctrica y por la necesidad de equilibrar el uso y el ahorro de dicha energía.

Uno de esos pilotos con dificultades es el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen, quien no está muy contento con los cambios. Terminó noveno en la carrera sprint del sábado, a más de 11 segundos de Russell.

"Todo lo que podía salir mal, salió mal", dijo Verstappen. "Simplemente necesitamos poner nuestras cosas en orden".