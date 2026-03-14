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Liberaron al hombre que había sido arrestado por masturbarse en La Plata

El implicado había sido filmado in fraganti en su Peugeot Partner roja.

Liberaron al hombre que había sido arrestado por masturbarse en La Plata
14 de Marzo de 2026 | 10:39

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El hombre acusado de masturbarse en el Paseo del Bosque, ciudad de La Plata, recuperó la libertad luego de que la fiscal Betiana Lacki (UFI 2) no ordenó su detención.

Se trata de Juan Carlos García, de 65 años, quien fue imputado por exhibiciones obscenas y había sido trasladado a la Comisaria Segunda. Los oficiales que lo arrestaron le incautaron la camioneta Peugeot Partner roja en la que fue filmado masturbándose a plena luz del día. 

Pese a existir una denunciante de 33 años que lo captó en flagrancia y lo filmó, la fiscal consideró que al no tener antecedentes y al ser imputado de un delito con una pena baja, Garcia no debía quedar detenido. 

Fuentes judiciales informaron a EL DÍA, que el sindicado no se resistió al arresto ni se fugó, al tiempo que resaltaron que o impidió el accionar de la Justicia ni de la Policía.

Garcia fue llevado a sede judicial este viernes, una vez que le notificaron los cargos en su contra quedó en libertad pasado el mediodía y se fue caminando desde 7 entre 56 y 57.

La pena por el delito que le imputan van desde multas económicas hasta 4 años de prisión si el delito cuenta con el agravante de tener víctimas menores de edad.

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