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Revelan que en La Plata los alimentos subieron 4,7% traccionados por el fuerte incremento de la carne

Revelan que en La Plata los alimentos subieron 4,7% traccionados por el fuerte incremento de la carne
14 de Marzo de 2026 | 11:50

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Un estudios a nivel local sobre los precios de la canasta alimentaria arrojó que en febrero en La Plata se registró una suba de 4,7 por ciento en relación a enero, y se estableció además que la carne lideró los incrementos al presentar un aumento de 8,9 por ciento. El informe, llevado a cabo mensualmente por la Fundación FundPlata, contempla productos de carnicería, almacén y verdulería.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de febrero de 2026 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de carnicería con un 8,9%; seguido por los de verdulería con un 2,6%; y por los de almacén con un -0,2%.

“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron cebolla (35,9%); naranja (27,6%); tomate (14,8%); y asado (13,2%), entre otros”, detallaron desde FundPlata.

Asimismo, el informe destaca que “esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas.”

En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a enero del 3,0% contra el 4,7% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad”.

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