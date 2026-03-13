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El ministro de Gobierno bonaerense afirmó que “muchos quilmeños quieren ser de Berazategui” y le respondieron con dureza
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La interna del peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo tras los dichos del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, durante un acto realizado en Berazategui. Allí, el funcionario destacó la transformación del distrito en las últimas décadas y elogió la gestión del histórico dirigente local Juan José Mussi, fallecido en noviembre pasado.
En ese contexto, Bianco afirmó que muchos vecinos de Quilmes valoran el crecimiento urbano y la obra pública desarrollada en Berazategui, al punto de señalar que “hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui”. Sus palabras generaron repercusiones inmediatas en el ámbito político local y provincial.
Además, el ministro vinculó el legado de Mussi con la necesidad de impulsar cambios culturales en la política, y cuestionó declaraciones del presidente Javier Milei sobre ese mismo concepto. También hizo referencias críticas a polémicas vinculadas con integrantes del gabinete nacional.
La Respuesta
del municipio de Quilmes
Las declaraciones de Bianco fueron respondidas por distintos funcionarios del gobierno municipal de Quilmes, distrito conducido por Mayra Mendoza —actualmente en uso de licencia— y alineado políticamente con La Cámpora.
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La secretaria de Obras Públicas, Cecilia Soler, expresó su desacuerdo con los dichos del ministro y sostuvo que quienes viven y trabajan en la ciudad conocen de primera mano los esfuerzos que se realizan para mejorar la infraestructura y los servicios.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, remarcó las dificultades presupuestarias que enfrenta el municipio. Según explicó, parte de los recursos deben destinarse a atender demandas sociales urgentes, lo que limita la posibilidad de ampliar inversiones en obra pública.
En tanto, el responsable del área de Servicios Públicos, Sebastián García, reclamó al funcionario provincial una mayor gestión para destrabar fondos pendientes en el Ministerio de Infraestructura bonaerense, con el objetivo de avanzar en proyectos para el distrito.
Un conflicto que no es nuevo
El intercambio de críticas no constituye un hecho aislado. En las últimas semanas ya se habían registrado diferencias públicas entre dirigentes cercanos al gobernador Axel Kicillof y referentes de La Cámpora.
Uno de los episodios recientes estuvo vinculado al discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. En esa oportunidad, Mayra Mendoza cuestionó la falta de menciones del mandatario provincial a la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó respuestas desde el entorno del Ejecutivo.
Bianco señaló entonces que el mensaje del gobernador se centró en las consecuencias económicas y sociales del actual modelo nacional y en la situación que atraviesa la provincia. No obstante, reafirmó el acompañamiento político del oficialismo bonaerense a la exmandataria.
La disputa interna
y el escenario político
El nuevo cruce refleja la persistencia de tensiones dentro del peronismo provincial en un contexto marcado por desafíos económicos, debates sobre la gestión territorial y la necesidad de consolidar liderazgos de cara a futuros procesos electorales.
Si bien desde el gobierno bonaerense se busca restar dramatismo a las diferencias internas y evitar que escalen en el plano público, los episodios recientes evidencian la existencia de matices y disputas de posicionamiento entre distintos sectores del espacio.
En ese marco, Bianco sostuvo que el objetivo principal del oficialismo provincial es poner el foco en la gestión y visibilizar la situación social y económica que atraviesa la Provincia. Sin embargo, las declaraciones cruzadas entre funcionarios y dirigentes muestran que la dinámica interna del PJ bonaerense continúa siendo un factor relevante en la agenda política.
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