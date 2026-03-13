La agenda de espectáculos para este finde en La Plata: música, teatro, shows y más

13 de Marzo de 2026 | 01:35 Edición impresa

■ Hoy

MÚSICA

Kapanga.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Francisco Bochatón + Adicta.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Zambayonny.- A las 23.30 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Rita Cortese.- A las 21 en Miraflores, 8 entre 59 y 60.

C4.- A las 22 en Teatro René Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Andando descalzo.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Andrés Elstein Cuarteto.- A las 21 en Desafinados Club, diagonal 93 nº 52.

Festi random VI.- A las 20 en La Macacha, 69 entre 25 y 26. Se presentan: OTZU, Magnétika, Leo Satarain y Frank Psiquiatra.

El conjunto.- A las 21.30 en Meridiano V, 17 y 71. Salsa en el playón. A la gorra.

Una clase de estilo con Cocó.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Lectura y música en vivo.

TEATRO

¿Y si yo soy Gilda?.- A las 21 en La Mercería Teatro, 1 entre 36 y 37, con actuación y dramaturgia de Germán Casella, y dirección de Nahuel López.

Cuadriláteros 4.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dirección de Gastón Marioni y Alejandra Bignasco. Teatro breve reunido.

Modelo vivo muerto.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Criado por lobos: Pablo Agustín.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia, dirección y actuación de Canela Corno.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show: “Golden hits”. Personajes, humor y diversión con Jonatan Sapag, Nico Prada y Fran Laplagne.

Algo Que Nunca Viste.- A las 21 en Amorfatti Fonda de Fábrica, 115 Nº 1467. Magia y mentalismo en vivo.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Julian Dorati, Checho Falco y Bea Malvaso.

Fotogénesis.- A las 20.30 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dramaturgia de Lisandro Fernández y dirección de Cintia Silveyra D’avila. María recurre a su terapeuta cuando viejos fantasmas vuelven para cuestionarla. Lo que hasta ese momento fue una sospecha, poco a poco empieza a revelarse como las fotografías que María captura. ¿Qué pasa cuando la imagen que nos devuelve el espejo no es la verdadera? La identidad personal como reflejo de la historia nacional, la revelación individual como puente con la memoria de un país.

EVENTOS

Tardecitas de Verano en Berisso.- De 19 a 23 en Anfiteatro Av. Génova, Av. Génova y 151. En vivo: Subterráneo, Malibú y Quiero cumbia. Además:Cerveceros locales, Foodtrucks y Emprendedores de la ciudad.

LITERARIAS

Poesía en las Diagonales.- A las 18 en la Casa del tango, La Plata y Biblioteca Popular Carlos Gardel, 43 Nº 413. Participan: Rosa L. Orchuelo, Laura Turconi, Mirta del Pino, Anna Pinotti, Mariana Carabajal, Susana de Iraola y Rocío Laría. Con música de Mirta Scolari. Gratis.

■ Mañana

MÚSICA

Impresiones románticas en el Teatro Argentino.- A las a las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo del pianista Alan Kwiek. El programa estará compuesto por “Rumores de la Caleta” de “Recuerdos de viaje”, Op. 71 Nº 6, y “Granada” de la “Suite española”, Op. 47 Nº 1, de Isaac Albéniz; “Sonatina para piano”, M. 40, de Maurice Ravel; Tres piezas para piano del Op. 118 de Johannes Brahms y Sonata para piano Nº 2, en sol menor, Op. 22, de Robert Schumann. Entradas grats con reserva online.

Aplanadora.- A las 18 en el playón de 17 y 71. Tributo a Divididos. A la gorra.

El engrupe.- A las 21 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Sonia Godoy.- A las 21 en ART, Centenario y 503. Show de tangos, boleros y canciones.

Buitres.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528, junto a Espanto Club. Rock uruguayo.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 51, melódicos y bailables.

Martín Masiello.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

DM Experience.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Turf.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

La Cumparsita.- A las 21 en el Club Atlético City Bell, Cantilo y Jorge Bell.

Segunda mano.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9.

Ritual aniversario.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Se presentan: Isla Mujeres, Los Besos, La Base, El Príncipe Idiota, Mostruo, Faraonika y muchos más…

En desórbita + Gardel 90.- A las 21 en Desafinados Club, diagonal 93 nº 52.

Rama negra dúo.- A las 21 en Esquina América, 17 y 71. Versiones folclóricas del metal.

Gustavo Giordano + Sebastián Otero: homenaje a Beto Orlando.- A las 21 en 31 y 50. Show melódico y bailable.

Ritual de samba.- A las 21 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

TEATRO

Yuna soy yo.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y actuación de Marcela Ferradás y dirección de Horacio Peña. Adaptación al teatro de la novela “Las primas” de Aurora Venturini.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.

Match, teatro, deporte y humor.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Las 13 canciones.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Recuerdos del futuro: mi abuela es una súper modelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Blas Arrese Igor.

Joe Fernández.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Con los huevos al plato.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6y 7, con Nicole Gonzalez y Facundo Manuel.

Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dirección de Liliana Perdomo. Tres mujeres en una sala de espera decidiendo cuál va a ser su futuro. ¿Una luz roja puede ser capaz de marcarlos?

Trío Magnolia.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

INFANTILES

Envalija-Dos, en busca del hilo perdido de la historia.- A las 18 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11. Circo, payasos y teatro para toda la familia.

EVENTOS

Fiesta regional del maiz.- De 10 a 17 en Colonia Urquiza, calle 475 y 186. Feria de productores, artesanías, comidas regionales, música en vivo y baile.

Retro feria.- De 16 a 20 en Club Progresista La Loma, 35 entre 18 y 19. He-Man y los amos del universo dirán presente en esta nueva edición. De la mano del expositor @cbass_motu_lp, vas a poder ver piezas de colección únicas de la franquicia. Además, todos los artículos vintage y coleccionables que te imagines: juguetes, cómics, latas, vinilos y más. Gratis.

Feria del playón.- Desde las 17 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

■ Domingo

Música

Clase abierta de swing.- A las 18 en planta alta del C.C. Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Majo Molina Chazarreta.- A las 18.30 en el playón de 17 y 71, con Lau Delgado y Mía Valentina como invitadas. A la gorra.

Barcelone + Finocchi dúo.- A las 21 en Desafinados Club, diagonal 93 nº 52.

Caminantes de Finisterre.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, calle 49 n° 879 entre 12 y 13. Folk celta. Gratis.

TEATRO

Yilá.- A las 21 en la Fábrica Cultural En Eso Estamos, 62 entre 1 y 115, con actuación y dramaturgia de Pablo Boffelli y dirección de Carlos Romagnoli. Esta obra abre el ciclo La Plata Escena Federal – Teatro del País impulsado por La Joda Teatro.

Cuadriláteros 5.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dirección de Gastón Marioni. Teatro breve reunido.

Noelia Pace.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dirección de Liliana Perdomo. Tres mujeres en una sala de espera decidiendo cuál va a ser su futuro. ¿Una luz roja puede ser capaz de marcarlos?

LITERARIAS

42° aniversario de la AAET.- La Asociación Argentina Escritores Tradicionalistas celebrará su 42° Aniversario a las 12 con un almuerzo criollo en Agrupación La Montonera, Cno. Rivadavia y Pacheco, Ensenada. Se entregará Distinción Trayectoria a Agustín López, Roberto Tantos, Mario Cabrera y Marcelo Fillol. Actuarán Daniel Miño, Analía Flores, Guillermo Millán y Grupo Temporal. Conducción Carlos Gallardo. Informes:2215220016 y 2214657444.

EVENTOS

Veganeando.- De 13 a 18 en 12 entre 41 y 42, primera edición. Habrá comida vegana, moda circular y artesanías.

5° Festival por el Humedal del Arroyo El Pescado.- A las 15 el Almacén Montes de Oca, 30 y 696, Ignacio Correas. El festival es autogestivo, con entrada libre y gratuita.

Feria del playón.- Desde las 17 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

CINE

Moonrise Kingdom: un reino bajo la luna.- A las 20 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Wes Anderson.

EXPOSICIONES

Colores originarios.- A las 18 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71, se inaugura esta muestra de artes visuales de Carolina Ortiz Maldonado y Diego Chiari. Gratis.

Feria artesanal.- A las 18 en 174 entre 31 y 32, Berisso, con la participación de Aromas del Folclore, El Chango Bazán, Nilda Arancibia, Oscar Salva y Ceferino Céspedes, entre otros.