Tras conocerse la inflación, cuánto costará viajar en micro en La Plata a partir de abril

Con el índice inflacionario de febrero en el orden del 2,6 por ciento, anunciado esta semana por el INDEC, en La Plata ya se puede calcular el valor de las tarifas del micro para el mes de abril. Cabe remarcar que la formula contempla el Índece de Precios al Consumidor (IPC) y un adicional de 2 por ciento que fue lo autorizado por la Provincia para la Región a partir de la Resolución N°81/25.

La información permite establecer que desde el próximo mes la tarifa de los boletos de colectivos en el Gran La Plata experimentarán una suba de 4,6 por ciento.

En efecto, el boleto mínimo, con valor de $905,76, pasará a costar $948,44. A su vez, el boleto más caro, este mes a $1153,74, se irá a $1266,10. Los precios se corresponden con los usuarios con Tarjeta SUBE registrada.

Cabe remarcar que las persona que no hayan registrado la SUBE deberán abonar montos considerablemente más elevados. Tal es así que tarifa mínima que hoy sale $1.374,19 se irá a $1.508,02. Mientras, la máxima que es de $1.834,45 salatará a $2.013,10.

SUBE registrada

De 0 a 3 km: de $905,76 a $948,44

De 3 a 6 km: de $988,80 a $1.035,38

De 6 a 12 km: de $1.021 a $1.120,38

De 12 a 27 km: de $1.093,40 a $1.199,86

Más de 27 km: de $1.153,74 a $1.266,10

SUBE sin registrar

De 0 a 3 km: de $1.374,19 a $1.508,02

De 3 a 6 km: de $1.500,16 a $1.646,26

De 6 a 12 km: de $1.623,33 a $1.781,41

De 12 a 27 km: de $1.738,48 a $1.907,78

Más de 27 km: de $1.834,45 a $2.013,10

Tarifa social

De 0 a 3 km: de $388,91 a $426,80

De 3 a 6 km: de $424,57 a $465,92

De 6 a 12 km: de $459,43 a $504,17

De 12 a 27 km: de $492,03 a $539,93

Más de 27 km: de $519,18 a $569,75