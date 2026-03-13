Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Recibe a lanús desde las 20

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO

Tras la derrota ante Vélez el Pincha necesita los tres puntos para seguir entre los de arriba en la tabla de la zona A

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO

Tiago palacios, el jugador que el pincha necesita recuperar

13 de Marzo de 2026 | 02:22
Edición impresa

Estudiantes tiene otra prueba de fuego en este nuevo ciclo que acaba de iniciar con Alexander Medina al frente del plantel profesional. Desde las 20 horas estará recibiendo a Lanús por la 10na fecha del torneo Apertura, buscando una victoria que haga olvidar la derrota de hace 10 días contra Vélez.

El nuevo entrenador, por su parte, quiere alcanzar su primera victoria como local con los hinchas, ya que debutó con los tres puntos en el Coloso Marcelo Bielsa pero luego perdió ante el Fortín en UNO, donde esta noche buscará el festejo postergado.

No será nada fácil para el Pincha conseguir el triunfo ya que lo visitará el flamante campeón de la Recopa Sudamericana y el ganador de la última edición de la Copa Sudamericana.El Granate es, sin lugar a dudas, uno de los mejores equipos de la actualidad del fútbol argentino.

En el Pincha hay un cambio confirmado y obligado: Santiago Núñez reemplazará al suspendido Leandro González Pirez, que llegó a la quinta tarjeta amarilla y se perderá un partido, justo cuando mejor empezaba a sentirse junto a Tomás Palacios, que también tiene una molestia en su tobillo derecho pero de todos modos estará a disposición del entrenador.

La duda está en el medio. Gabriel Neves está en condiciones de pegar la vuelta pero para que ello ocurra tendrá que cambiar algo el sistema, que en sus primeros dos partidos fue un claro 4-2-3-1. El doble cinco Amondarain-Piovi no lo va a tocar. ¿Entonces cómo se adapta el uruguayo al esquema que pretende?

El delantero de área será Guido Carrillo, que está recuperado de la molestia que lo alejó del partido en Rosario. En el banco esperará Adolfo Gaich, ya que Lucas Alario se desgarró y quedó descartado.

Detrás de Carrillo jugará Tiago Palacios y las miradas estarán puestas en saber si el Cacique busca dos extremos o, lo dicho, modifica el esquema y al darle lugar a Neves tiene que retocar el dibujo. Fabricio Pérez está ok y por el lado opuesto pelean Edwuin Cetré y Brian Aguirre.

El partido asoma como atractivo por estos factores futbolísticos y por la tabla de posiciones. Estudiantes no quiere dejar que se aleje Vélez en la punta y porque sabe que en menos de un mes empezará la acción de la Copa Libertadores, que lo tendrá iniciando como visitante posiblemente con un viaje largo: Guayaquil, Medellín, Caracas, Lima o Tolima será la primera cita, asegurándose un largo y desgastante viaje.

El Pincha está cuatro puntos por debajo del Fortín y con un pelotón de equipos que se agazapan para superarlo cuando pierda puntos. Lanús tiene un partido pendiente y, por ahora, se está quedando afuera de los clasificados.

El rival llega al partido de hoy con la alegría de haber ganado hace dos semanas la Recopa en el mismísimo estadio Maracaná, con dos goles en el adicionado que le dio más épica. Pero a su regreso empató de visitante contra Defensa y Justicia con equipo alternativo y fue goleado por Boca en la Fortaleza. El descanso le vino bien para bajar unos decibeles.

Mauricio Pellegrino habló en conferencia de prensa y confirmó que Sepúlveda no está en condiciones, lo mismo que Marecelino Moreno. No tiene a Rodrigo Castillo que fue transferido a Fluminense... “Tenemos jugadores como para seguir siendo competitivos, volver a nuestra esencia, comenzando por el partido de mañana (por hoy)”, declaró en el salón del estadio luego de la práctica de la mañana.

El equipo no está confirmado y la duda es saber si Medina incluirá o no a Neves

 

 

