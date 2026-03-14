Moyano acordó un aumento para Camioneros en sintonía con la pauta salarial que quería el Gobierno

A pesar de la postura inicial del gremio, Hugo Moyano firmó ayer un acuerdo salarial que se alinea con la pauta salarial del Gobierno. El líder de Camioneros, que reclamaba aumentos cada tres meses y una recomposición del 8% por la inflación pasada, terminó suscribiendo un convenio que cumple con las expectativas del Ministerio de Economía.

El pacto alcanzado con las cámaras empresarias FAETYL, FADEEAC y CATAC establece una suba total del 10,1% distribuida en un semestre. El esquema tiene vigencia desde marzo hasta agosto y contempla una instancia de revisión técnica durante la primera quincena de junio.

Los incrementos se aplicarán de forma mensual y decreciente: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto. En la cláusula de junio se estipuló que solo se discutirá la diferencia entre el Índice de Precios al Consumidor y el porcentaje acordado para ese periodo.

Para resolver el desfasaje del trimestre previo (diciembre-febrero), se definió el pago de una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo. De ese monto, un total de $49.471 pasará a formar parte del sueldo básico de los choferes de primera categoría a partir de abril, con el traslado proporcional al resto de los niveles del escalafón.

El acuerdo final es semestral y no trimestral, como pretendía Moyano originalmente. Además, los porcentajes pactados se ubican por debajo de las proyecciones de inflación para esos meses, lo que representa un cambio de posición para un sindicato que suele fijar los topes de las discusiones paritarias.

En enero, el gremio había solicitado a las empresas una revisión frecuente de los ingresos para abandonar los esquemas semestrales. Esta intención chocaba con la estrategia del Ministerio de Economía, que busca extender los plazos de las paritarias para evitar que los ajustes salariales presionen sobre el nivel general de precios.

El texto incluye también un adicional de $60.000 por presentismo y puntualidad, destinado exclusivamente a los sectores de Clearing, Carga Postal y Logística desde abril. A su vez, se dispuso que la contribución mensual de las empresas a la obra social sindical suba de $22.000 a $25.000 por cada trabajador.

Las tratativas contaron con el seguimiento del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien avaló el resultado del encuentro. El funcionario proyecta que este acuerdo funcione como un modelo para que otras actividades productivas repliquen condiciones similares en sus propias negociaciones.