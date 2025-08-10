Pozo: detalles que pueden ser clave a la hora de concretar la inversión

La compra de un departamento en pozo puede ser ventajosa y para mantener la experiencia en esos términos, el mercado inmobiliario ofrece una serie de consejos clave.

Para proteger la inversión, se recomienda una serie de filtros. El primero y más importante es mirar la trayectoria del desarrollador. Por eso, se debe solicitar una lista con las direcciones de sus proyectos anteriores y constatar personalmente su existencia.

Un paso adicional y muy efectivo es, además de visitar los edificios y preguntar a los vecinos sobre su experiencia con la empresa, si cumplieron con los plazos y si se hicieron cargo de los problemas que pudieran surgir.

Otra herramienta simple, pero efectiva, es consultar las reseñas en sitios de Internet. Si bien puede parecer una trivialidad, las reseñas negativas en Google no pueden ser eliminadas, por lo que un historial de reclamos públicos es una señal de alerta para tomar distancia.

También es fundamental investigar quién está detrás del proyecto. Se debe verificar si hay nombres propios que se hagan responsables o si la empresa está detrás de una razón social anónima, lo que podría indicar falta de seriedad.

En el mercado se subraya que los precios excesivamente bajos son una señal de alarma. Las constructoras consolidadas, aunque más caras, ofrecen mayor seguridad y no hacen promesas imposibles, se afirma en el mercado.

Luego, es crucial analizar el contrato de compraventa con detenimiento y con la ayuda de un abogado especialista, si es posible.

Se deben revisar las especificaciones técnicas sobre los materiales y las calidades comprometidas, así como los plazos de entrega. Es importante tener en cuenta que las obras suelen demorarse más de lo esperado. Por eso, se recomienda incluir cláusulas de penalización por retrasos.

También se debe prestar atención al plan de pagos. La recomendación es que estos pagos acompañen el avance de la obra. Si en algún momento se observa que el proyecto se detiene, se debe hacer la consulta pertinente antes de seguir invirtiendo más fondos.

Por último, es fundamental tener en cuenta el rol de la inmobiliaria. La recomendación es buscar una agencia de prestigio y con experiencia en la zona, ya que su reputación suele estar ligada a la de los desarrolladores con los que trabaja.

