Actividades: taller de acrobacia, fiesta en centro de tercera edad y feria

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Baile en capital Chica

El domingo 24 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Contará con shows en vivo de Jaque mate, Hugo Barrera y Víctor y su conjunto. A cargo de la organización estará el club con Héctor Alippi y los amigos con FM Cualidades 93.9.

Feria en City Bell

En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se llevará a cabo la tradicional feria artesanal edición Día del Niño, el sábado 16 de agosto de 11 a 20 y el domingo 17 de 12 a 19. Más info: 2216548004.

Centro de Tercera Edad: fiesta

El Centro de la Tercera Edad “Pétalos de rosas de abril”, ubicado en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis) de Berisso, llevará a cabo el Día 17 de Agosto 2025, a partir de las 12.30, su fiesta mensual. Habrá almuerzo consistente en: entrada (untables, dos empanadas), plato principal (milanesa con ensalada rusa) y postre (budín de pan). Animación a cargo de Ricardo Roldán. Habrá sorteos. El valor de las tarjetas por persona: $ 15.000 para socios y $ 18.000 para no socios. Horario de atención administrativa: lunes a viernes, de 10 a 12. Consultas: 221 637 3338. Hay que llevar vajilla completa..

Acrobacia en Garibaldi

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social 1.500. Contacto: 441 6999.