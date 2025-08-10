Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ositos traviesos: se escaparon a comer a una reserva de miel, y volvieron tras un atracón

Ositos traviesos: se escaparon a comer a una reserva de miel, y volvieron tras un atracón
10 de Agosto de 2025 | 02:41
Edición impresa

Miles de fanáticos emocionados acudieron a un zoológico tailandés recientemente para celebrar el primer cumpleaños de Moo Deng, la adorable cría de hipopótamo pigmeo que se ha convertido en una sensación en las redes sociales. El Zoológico Abierto de Khao Kheow fue invadido por los seguidores de Moo Deng en el primero de los cuatro días de actividades para conmemorar el cumpleaños del hipopótamo. Los menores de 12 años pueden entrar al zoo, que está a unas dos horas en coche de la capital, Bangkok, de forma gratuita durante los festejos. Muchos de los fanáticos de Moo Deng volaron desde lejos para verla. Una de ellas era Molly Swindall, quien viajó desde Nueva York para las celebraciones. Se la vio entregando una bandeja con comida a un cuidador del recinto para el desayuno de Moo Deng, que la cría y su madre, Jona, devoraron rápidamente. “Todo lo que veía era Moo Deng y la amaba tanto que decidí que, como tenía tres o cuatro días libres en el trabajo, podía volar a Tailandia”, contó Swindall. A pesar del ruido de quienes tratan de llamar su atención, Moo Deng estuvo tranquila mientras se daba un chapuzón en un estanque en su recinto. Los fanáticos tomaron fotos de la cría de hipopótamo con sus cámaras o celulares y cantaron “Feliz cumpleaños” mientras le dejaban un pastel, hecho con varias frutas y verduras, cerca del estanque. “Moo Deng es mi píldora de felicidad y mi píldora de energía, mi píldora curativa. ¡Es mi vitamina!”, aseguró Thea Chavez, quien voló desde Houston, Texas. El zoológico realizó subastas online para celebrar la efemérides, ofreciendo fotos, huellas y un recipiente de comida para recaudar fondos para todos los animales que tiene a su cargo. También subastaron el honor de patrocinar su pastel de cumpleaños, que se vendió por 100.000 baht (3.065 dólares).

Dos osos se escaparon de su recinto en un parque de animales silvestres del suroeste de Inglaterra, atraídas por una cercana reserva de miel, lo que obligó al público a refugiarse por miedo a una eventual agresión. Mish y Lucy, dos oseznos de cuatro años, “se escaparon de su recinto y se dirigieron directamente hacia su reserva de comida”, indicó un portavoz del Wildwood Devon. Los dos animales “disfrutaron de varios productos, incluyendo el equivalente a su consumo de miel en una semana, antes de ser escoltados menos de una hora después de manera segura a su recinto” por los profesionales del establecimiento. “En ningún momento representaron una amenaza para el público”, aunque por medidas de seguridad los visitantes fueron momentáneamente agrupados en un edificio seguro, añadió el establecimiento. Los dos oseznos fueron vigilados en todo momento gracias a las cámaras de seguridad del sitio y por equipos presentes en el lugar. Después de disfrutar de su botín de comida, Mish y Lucy se “durmieron” pacíficamente en su recinto. La policía fue enviada al lugar y se abrió una investigación para saber cómo pudieron escapar de su recinto. El parque Wildwood Devon, en el suroeste de Inglaterra, se extiende sobre más de 16 hectáreas y está especializado en especies nativas británicas, principalmente lobos, zorros, linces, reptiles y aves. Los osos se extinguieron en Reino Unido en el siglo XI. Mish y Lucy llegaron a Inglaterra cuando contaban con pocas semanas de vida tras ser encontrados en las montañas de Albania, después de haber sido abandonados por su madre durante una tormenta de nieve. Tras una campaña de recaudación de fondos en 2020, los oseznos fueron trasladados al parque Wildwood de Kent (sureste de Inglaterra) durante seis meses, antes de llevarlos al de Devon en 2021.

 

