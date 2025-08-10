De la alegría a la bronca: fueron a un cumple y en su hogar había otra fiesta

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados
Un remedio de “moda” que se usa para adelgazar, sin restricciones
Agosto llegó con reactivación para alquileres de departamentos
El Gobierno quiere recuperar la iniciativa con el arranque de la campaña electoral
Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
SOLICITADA.- Buenos Aires: UDA rechaza la oferta salarial y declara el estado de alerta
SOLICITADA.- FEMEBA y su posición institucional sobre el ingreso a las residencias médicas
El sistema de partidos en crisis y un nuevo actor que puede ser clave
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios
Fentanilo: el juez platense prometió “novedades” sobre los responsables
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tolosa fue escenario de un violento escruche que dejó a una familia conmocionada y con un saldo importante de pérdidas materiales.
El hecho ocurrió en una vivienda de calle 30 bis entre 525 bis y 526, cuando sus moradores salieron a las 21.00 para asistir a un cumpleaños.
La pareja y sus hijas no imaginaron que al regresar alrededor de las 4 de la mañana se encontrarían con su hogar violentado.
Al llegar, la víctima, de 59 años, se encontró con la reja de la casa abierta, sin el candado que había dejado colocado antes de salir.
La puerta principal mostraba signos claros de haber sido forzada, con el marco dañado para facilitar el ingreso.
Al ingresar, la familia constató un desorden generalizado en varias habitaciones, señal inequívoca del paso violento de los delincuentes.
LE PUEDE INTERESAR
De sus 54 años estuvo 17 preso, pero salió de la cárcel para volver a robar
LE PUEDE INTERESAR
Detuvieron a un hombre por abusar de su hija
El balance del robo resultó más que preocupante para esta familia: se llevaron una moto, un grupo electrógeno, dos bicicletas, una valija y una caja de herramientas, una torre de música, un televisor, un teléfono celular y hasta prendas de vestir.
Además, desaparecieron 500 dólares y 30.000 pesos en efectivo, lo que agrava aún más la situación para los afectados.
Por el momento, la investigación apunta a un robo en ausencia de moradores mediante forzamiento, aunque no se ha logrado determinar cuántos delincuentes participaron ni sus características físicas.
La policía trabaja sobre las pistas que dejó el acceso violentado y el desorden dentro de la vivienda.
Este hecho refleja la creciente preocupación de los vecinos de toda la zona norte ante la inseguridad que golpea sus calles, sumando una nueva historia de vulnerabilidad y pérdida. La causa quedó caratulada como “robo” y continúa en manos de la Justicia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí