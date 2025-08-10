De la alegría a la bronca: fueron a un cumple y en su hogar había otra fiesta

el hecho tuvo lugar en 30 bis entre 525 bis y 526 / web

Tolosa fue escenario de un violento escruche que dejó a una familia conmocionada y con un saldo importante de pérdidas materiales.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle 30 bis entre 525 bis y 526, cuando sus moradores salieron a las 21.00 para asistir a un cumpleaños.

La pareja y sus hijas no imaginaron que al regresar alrededor de las 4 de la mañana se encontrarían con su hogar violentado.

Al llegar, la víctima, de 59 años, se encontró con la reja de la casa abierta, sin el candado que había dejado colocado antes de salir.

La puerta principal mostraba signos claros de haber sido forzada, con el marco dañado para facilitar el ingreso.

Al ingresar, la familia constató un desorden generalizado en varias habitaciones, señal inequívoca del paso violento de los delincuentes.

El balance del robo resultó más que preocupante para esta familia: se llevaron una moto, un grupo electrógeno, dos bicicletas, una valija y una caja de herramientas, una torre de música, un televisor, un teléfono celular y hasta prendas de vestir.

Además, desaparecieron 500 dólares y 30.000 pesos en efectivo, lo que agrava aún más la situación para los afectados.

Por el momento, la investigación apunta a un robo en ausencia de moradores mediante forzamiento, aunque no se ha logrado determinar cuántos delincuentes participaron ni sus características físicas.

La policía trabaja sobre las pistas que dejó el acceso violentado y el desorden dentro de la vivienda.

Este hecho refleja la creciente preocupación de los vecinos de toda la zona norte ante la inseguridad que golpea sus calles, sumando una nueva historia de vulnerabilidad y pérdida. La causa quedó caratulada como “robo” y continúa en manos de la Justicia.