El Mundo |Violencia callejera

Pánico en Times Square: un adolescente a los tiros

En las primeras horas de la madrugada el joven de 17 años abrió fuego y hubo al menos 3 heridos. Se desconocían los motivos

Pánico en Times Square: un adolescente a los tiros

Una zona emblemática de Nueva York se vio conmocionada/cap. de video

10 de Agosto de 2025 | 02:46
Edición impresa

Tres personas resultaron heridas en las primeras horas del sábado durante un tiroteo en Times Square, en la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía confirmó que el incidente ocurrió a la 1:20 de la madrugada, provocando pánico entre los transeúntes que se encontraban en la zona.

Un adolescente de 17 años fue detenido en el lugar y permanece bajo interrogatorio, aunque, debido a su edad, su nombre no fue revelado. La policía recuperó el arma utilizada y, hasta anoche, no se habían presentado cargos en su contra.

Las autoridades confirmaron que los tres heridos fueron trasladados al Hospital Bellevue y sus lesiones no ponían en peligro sus vidas.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

El episodio tuvo lugar en la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, una zona muy concurrida por turistas. Un video difundido en redes sociales mostró a la multitud huyendo mientras los agentes de policía rodeaban un automóvil y asistían a los heridos que se encontraban en el suelo.

El hecho generó un despliegue policial masivo para controlar la situación y asistir a las víctimas.

El incidente se produce en un contexto en el que la ciudad ha registrado una disminución histórica de la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, Nueva York había reportado la menor cantidad de tiroteos en décadas, con un descenso del 23 por ciento en comparación con el año anterior.

La policía de Nueva York había destacado a principios de mes que la reducción de la violencia era resultado de “una labor policial precisa, esfuerzo incansable y nuestros oficiales dedicados”.

El tiroteo en Times Square se sumó a otro incidente reciente, ocurrido el 30 de julio, cuando un hombre armado asesinó a cuatro personas en un rascacielos de Manhattan antes de quitarse la vida. Según la organización Gun Violence Archive, en lo que va del año se han registrado 254 tiroteos masivos en Estados Unidos.

Identifican a atacante

Investigadores, mientras, identificaron a un hombre de 30 años de los suburbios de Atlanta como la persona que abrió fuego en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), matando a un oficial de policía y sembrando el pánico en la agencia de salud y la cercana Universidad de Emory.

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) dijo que el sospechoso es Patrick Joseph White, de Kennesaw, Georgia.

El padre dijo a las autoridades que su hijo estaba molesto por la muerte de su perro y parecía deprimido por la vacuna contra el Covid-19.

 

