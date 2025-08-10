Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

En China, más fans de robots futbolistas que de jugadores humanos

En China, más fans de robots futbolistas que de jugadores humanos
10 de Agosto de 2025 | 02:43
Aunque el equipo masculino de fútbol de China no ha generado mucho entusiasmo en los últimos años, los equipos de robots humanoides han conquistado a los fanáticos en Beijing basándose más en la tecnología de inteligencia artificial involucrada que en cualquier destreza atlética demostrada. Cuatro equipos de robots humanoides se enfrentaron en partidos de fútbol 3 contra 3 totalmente autónomos impulsados completamente por inteligencia artificial recientemente en la capital de China en lo que se promocionó como una primicia en China y un adelanto de los próximos Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que se llevarán a cabo en Beijing. Según los organizadores, un aspecto clave del partido fue que todos los robots participantes operaron de forma totalmente autónoma utilizando estrategias impulsadas por IA sin ninguna intervención o supervisión humana. Equipados con sensores visuales avanzados, los robots pudieron identificar la pelota y navegar por el campo con agilidad. También fueron diseñados para levantarse por sí solos tras una caída. Sin embargo, durante el partido, varios tuvieron que ser sacados del campo en camillas por el personal, lo que aumentó el realismo de la experiencia.

 

