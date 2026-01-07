VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro

En el centro de City Bell, la delincuencia no da tregua. Ya sea en comercios, viviendas o contra peatones en plena vía pública, los malhechores ya no distinguen víctimas ni lugares. Los robos no cesan y la sensación de inseguridad crece entre los vecinos.

Esta vez, el ataque fue perpetrado por motochorros. Las víctimas fueron dos jóvenes a los que sorprendieron alrededor de las 22:00, apenas bajaron de su auto en el corazón de la localidad del corredor norte platense.

Sin mediar palabra, los delincuentes -que aparentemente actuaron "al voleo"- abordaron a la pareja. Ella alcanzó a correr y escapar de la escena, pero el joven no tuvo la misma suerte: uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego, lo que fue suficiente para que entregara sus pertenencias de inmediato.

Fueron tan solo siete segundos. Ese tiempo les bastó para alzarse con un teléfono celular, una billetera completa y las llaves del vehículo de las víctimas. Fue un instante que se transformó en una pesadilla y dejó a los jóvenes en un profundo estado de shock.

"Por los nervios salí corriendo y salvé mis cosas, pero él entregó todo porque iban armados", relató la joven minutos después del hecho.

"Es una pena realmente; uno cree que es un barrio seguro y confía porque está en pleno centro", lamentó la víctima. Además, destacó la solidaridad de los testigos: "Desde la heladería de la esquina, que estaba llena de clientes incluso en la vereda, los empleados y la gente fueron quienes nos socorrieron".

Sin embargo, la angustia se prolongó durante toda la madrugada. Al haberse llevado las llaves del auto, la pareja vivió horas de incertidumbre: "Tuvimos que esperar a la grúa porque temíamos que volvieran para llevarse el vehículo", explicaron.

Los robos en este sector comercial de City Bell se volvieron moneda corriente. Según manifestaron los propios residentes de la zona, este es el cuarto robo en la vía pública registrado en las últimas semanas bajo una modalidad similar.