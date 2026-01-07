VIDEO.- Así Estados Unidos capturó dos buques vinculados a Venezuela
VIDEO.- Así Estados Unidos capturó dos buques vinculados a Venezuela
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
Rige alerta por crecidas del Río de la Plata en la Región: las recomendaciones
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
¡Bombazo! Apareció la supuesta amante de Luciano Castro: quién es Sarah Borrell y qué dijo
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Juan Pintado le dijo chau a Gimnasia: jugará la Libertadores con Nacional de Uruguay
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Anestesiólogos platenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Vacunación, chequeos y prevención en La Plata: una por una, las postas de salud de atención gratuita
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Incendiaron nuevamente una palmera en Arturo Seguí y crece la preocupación por la seguidilla de siniestros
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el centro de City Bell, la delincuencia no da tregua. Ya sea en comercios, viviendas o contra peatones en plena vía pública, los malhechores ya no distinguen víctimas ni lugares. Los robos no cesan y la sensación de inseguridad crece entre los vecinos.
Esta vez, el ataque fue perpetrado por motochorros. Las víctimas fueron dos jóvenes a los que sorprendieron alrededor de las 22:00, apenas bajaron de su auto en el corazón de la localidad del corredor norte platense.
Sin mediar palabra, los delincuentes -que aparentemente actuaron "al voleo"- abordaron a la pareja. Ella alcanzó a correr y escapar de la escena, pero el joven no tuvo la misma suerte: uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego, lo que fue suficiente para que entregara sus pertenencias de inmediato.
Fueron tan solo siete segundos. Ese tiempo les bastó para alzarse con un teléfono celular, una billetera completa y las llaves del vehículo de las víctimas. Fue un instante que se transformó en una pesadilla y dejó a los jóvenes en un profundo estado de shock.
"Por los nervios salí corriendo y salvé mis cosas, pero él entregó todo porque iban armados", relató la joven minutos después del hecho.
"Es una pena realmente; uno cree que es un barrio seguro y confía porque está en pleno centro", lamentó la víctima. Además, destacó la solidaridad de los testigos: "Desde la heladería de la esquina, que estaba llena de clientes incluso en la vereda, los empleados y la gente fueron quienes nos socorrieron".
LE PUEDE INTERESAR
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
LE PUEDE INTERESAR
Imputaron a un venezolano detenido en Corrientes
Sin embargo, la angustia se prolongó durante toda la madrugada. Al haberse llevado las llaves del auto, la pareja vivió horas de incertidumbre: "Tuvimos que esperar a la grúa porque temíamos que volvieran para llevarse el vehículo", explicaron.
Los robos en este sector comercial de City Bell se volvieron moneda corriente. Según manifestaron los propios residentes de la zona, este es el cuarto robo en la vía pública registrado en las últimas semanas bajo una modalidad similar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí