Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos

Se trata de un traslado transitorio ya que volverá a funcionar en el histórico edificio de 7 y 46

ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
7 de Enero de 2026 | 11:18

Escuchar esta nota

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que desde mañana el Centro de Servicio Local de La Plata funcionará de manera provisoria en calle 9 N° 732, entre 46 y 47. La mudanza se debe a obras de remodelación y puesta en valor que se están llevando adelante en el edificio donde opera habitualmente, ubicado en 7 y 46.

El traslado es transitorio y se enmarca en un proceso de modernización del histórico inmueble, que durante los próximos meses será intervenido para mejorar sus condiciones edilicias y de atención al público.

Las oficinas de la calle 9 fueron reacondicionadas especialmente para garantizar la continuidad del servicio y permitir que las y los contribuyentes puedan realizar sus trámites con normalidad, sin interrupciones en la atención.

En ese espacio se podrán efectuar consultas impositivas, regularizar deudas, gestionar exenciones y resolver trámites habituales vinculados a los impuestos provinciales, tanto para quienes residen en La Plata y la región como para quienes realizan gestiones en la capital bonaerense.

Se informó que el Centro de Servicio atenderá de lunes a viernes, en el horario habitual de 8.30 a 14.30. Además, en la ubicación provisoria continuará funcionando el servicio de atención remota de ARBA y se desempeñarán algunas áreas de fiscalización y dependencias de la Subgerencia La Plata.

"Con esta medida, ARBA garantiza la continuidad de la atención presencial mientras avanza en la mejora de su infraestructura, con el objetivo de brindar espacios más adecuados, modernos y accesibles para la ciudadanía", explicó el ente recaudador bonaerense en un comunicado.

LE PUEDE INTERESAR

Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos

LE PUEDE INTERESAR

En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"

Asimismo indicó: "Los contribuyentes podrán seguir contactándose con la Agencia de Recaudación a través de Whatsapp al +5492216001012, la página web oficial www.arba.gov.ar, así como las redes sociales habituales: @arba_oficial en Instagram, @arba en X, @arbaoficial en Facebook, entre las principales vías de atención no presencial".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Últimas noticias de La Ciudad

Rige alerta por crecidas del Río de La Plata en la Región: las recomendaciones

Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse

Incendiaron nuevamente una palmera en Arturo Seguí y crece la preocupación por la seguidilla de siniestros

Anestesiólogos platenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos
Espectáculos
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
El rating manda: cuánto midieron los programas debuts de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles 
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
Policiales
Imputaron a un venezolano detenido en Corrientes
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Deportes
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Estudiantes vs Ituzaingó: el debut en Copa Argentina será en cancha de Banfield

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla