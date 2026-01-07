ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que desde mañana el Centro de Servicio Local de La Plata funcionará de manera provisoria en calle 9 N° 732, entre 46 y 47. La mudanza se debe a obras de remodelación y puesta en valor que se están llevando adelante en el edificio donde opera habitualmente, ubicado en 7 y 46.

El traslado es transitorio y se enmarca en un proceso de modernización del histórico inmueble, que durante los próximos meses será intervenido para mejorar sus condiciones edilicias y de atención al público.

Las oficinas de la calle 9 fueron reacondicionadas especialmente para garantizar la continuidad del servicio y permitir que las y los contribuyentes puedan realizar sus trámites con normalidad, sin interrupciones en la atención.

En ese espacio se podrán efectuar consultas impositivas, regularizar deudas, gestionar exenciones y resolver trámites habituales vinculados a los impuestos provinciales, tanto para quienes residen en La Plata y la región como para quienes realizan gestiones en la capital bonaerense.

Se informó que el Centro de Servicio atenderá de lunes a viernes, en el horario habitual de 8.30 a 14.30. Además, en la ubicación provisoria continuará funcionando el servicio de atención remota de ARBA y se desempeñarán algunas áreas de fiscalización y dependencias de la Subgerencia La Plata.

"Con esta medida, ARBA garantiza la continuidad de la atención presencial mientras avanza en la mejora de su infraestructura, con el objetivo de brindar espacios más adecuados, modernos y accesibles para la ciudadanía", explicó el ente recaudador bonaerense en un comunicado.

Asimismo indicó: "Los contribuyentes podrán seguir contactándose con la Agencia de Recaudación a través de Whatsapp al +5492216001012, la página web oficial www.arba.gov.ar, así como las redes sociales habituales: @arba_oficial en Instagram, @arba en X, @arbaoficial en Facebook, entre las principales vías de atención no presencial".