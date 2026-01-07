Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento de la deuda
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Juan Pintado le dijo chau a Gimnasia: jugará la Libertadores con Nacional de Uruguay
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Anestesiólogos platenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Incendiaron nuevamente una palmera en Arturo Seguí y crece la preocupación por la seguidilla de siniestros
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trata de un traslado transitorio ya que volverá a funcionar en el histórico edificio de 7 y 46
Escuchar esta nota
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que desde mañana el Centro de Servicio Local de La Plata funcionará de manera provisoria en calle 9 N° 732, entre 46 y 47. La mudanza se debe a obras de remodelación y puesta en valor que se están llevando adelante en el edificio donde opera habitualmente, ubicado en 7 y 46.
El traslado es transitorio y se enmarca en un proceso de modernización del histórico inmueble, que durante los próximos meses será intervenido para mejorar sus condiciones edilicias y de atención al público.
Las oficinas de la calle 9 fueron reacondicionadas especialmente para garantizar la continuidad del servicio y permitir que las y los contribuyentes puedan realizar sus trámites con normalidad, sin interrupciones en la atención.
En ese espacio se podrán efectuar consultas impositivas, regularizar deudas, gestionar exenciones y resolver trámites habituales vinculados a los impuestos provinciales, tanto para quienes residen en La Plata y la región como para quienes realizan gestiones en la capital bonaerense.
Se informó que el Centro de Servicio atenderá de lunes a viernes, en el horario habitual de 8.30 a 14.30. Además, en la ubicación provisoria continuará funcionando el servicio de atención remota de ARBA y se desempeñarán algunas áreas de fiscalización y dependencias de la Subgerencia La Plata.
"Con esta medida, ARBA garantiza la continuidad de la atención presencial mientras avanza en la mejora de su infraestructura, con el objetivo de brindar espacios más adecuados, modernos y accesibles para la ciudadanía", explicó el ente recaudador bonaerense en un comunicado.
LE PUEDE INTERESAR
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
Asimismo indicó: "Los contribuyentes podrán seguir contactándose con la Agencia de Recaudación a través de Whatsapp al +5492216001012, la página web oficial www.arba.gov.ar, así como las redes sociales habituales: @arba_oficial en Instagram, @arba en X, @arbaoficial en Facebook, entre las principales vías de atención no presencial".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí